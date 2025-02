En qué consiste la crítica de Cavallo que hizo explotar a Javier Milei

Durante una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei explotó contra Domingo Cavallo. Esto fue después de que el exministro de Economía haya lanzado una dura crítica a las políticas del actual Gobierno. El presidente, además de calificarlo de "impresentable", despidió a a su hija Sonia Cavallo, quien trabajaba como embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Entonces surge una pregunta clave: ¿Qué clase de crítica tuvo que hacer Cavallo para provocar semejante reacción en el presidente? Carlos Burgueño lo explicó todo en su columna diaria de economía por MDZ Radio 105.5 FM

Escuchá el análisis de Carlos Burgueño:

El enfrentamiento comenzó cuando Domingo Cavallo advirtió que el Gobierno de Milei podría estar incurriendo en el mismo error que él cometió durante su gestión en los años 90, cuando no actuó a tiempo para evitar una devaluación. En ese sentido, "Cavallo se sumó a la larga lista de economistas que ven un atraso cambiario en la economía y piden una devaluación del peso", comentó Burgueño.

El presidente rechazó enérgicamente las comparaciones con su Gobierno y aseguró que la situación actual no es comparable con la crisis de los 90. Según Burgueño el argumento de Milei es el siguiente: "Cavallo no puede decir que hay un atraso cambiario porque, cuando estaba el exministro en el Gobierno, la situación era más crítica. Había crisis con déficit fiscal y una crisis de endeudamiento". Por esta razón, desde el argumento del presidente, no sería necesario devaluar.

Además, hay un detalle clave: "Milei está en una batalla en la que le está yendo bien bajando la inflación. Si él devalúa, rompe el balance. Y la inflación va a subir en un año electoral". De todas formas reconoció que el pedido de los economistas "es válido" en la situación actual. Su opinión: "Sí que hay atraso cambiario. Este no es un precio competitivo para los argentinos".

Burgueño también rechazó el despido de Sonia Cavallo. "Ella es muy buena en su trabajo... y no tiene sentido lo que hizo Milei" , concluyó.