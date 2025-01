Luis Caputo tiene todo listo para el pago de mañana: cuáles son las dudas que quedan

Todo esta preparado. La confirmación la hará hoy cerca del mediodía el ministerio de Economía. Concretamente la oficina del Tesoro nacional, quién legalmente tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la deuda emitida por la Argentina. La información de la confirmación cruzará virtualmente la city hasta el Banco Central, quién será el que liberará los U$S 4.704 millones correspondientes al pago más importante del año.

La liquidación del cupón por los bonos Globales y Bonares que vencen mañana, deuda reestructurada en octubre del 2020 por Martín Guzmán como ministro de Alberto Fernández. Y además de la confirmación del pago, en horas habrá otra confirmación: como será que se consiguió el dinero para cumplir con el compromiso. Y, algunas cuestiones técnicas pero también importante: cuánto se pagará con reservas por arriba de los 1.000 millones que se consiguieron por el REPO negociado por Luis "Toto" Caputo con unos cinco bancos internacionales. Y, también vinculado con esta operación, como es el mecano necesario para asegurarles a las entidades financieras el pago en tiempo y forma. Y cuánto es la garantía en Bopreales emitidos para el préstamo de 1000 millones.

Sobre este punto, ayer surgió una pista. Según publicó el economista Christian Buteler en su cuenta de X, “el BCRA no informó cuántos Bopreales tuvo que entregar en garantía por el crédito (REPO) de u$s 1.000 millones, de la info diaria que publica la entidad vemos que el 3 de enero el stock total de Bopreales subió u$s 1.736 millones que sería lo emitido para dicha operación”. Si se confirma esta novedad, la emisión de deuda sería mayor al dinero obtenido en la operación de Repo.

Lo cierto es que este jueves se pagará en tiempo y forma el primer vencimiento fuerte del año; cuando en cada cuenta comitente se depositen los saldos correspondientes al pago del cupon. En total serán unos 4.704 millones, divididos en 1.803 en intereses y unos 2.901 en capital. Habrá que sumar otros 365 millones de dólares correspondientes a las liquidaciones a organismos financieros internacionales, con lo cual en el primer mes del año la salida de divisas llegaría a los U$S 5.069 millones.

Lo importante del pago será que el país demostrará que cumple con sus compromisos, que no hubo llamado a reestructuración o repago voluntario o involuntario y que, en lo personal, el ministro de Economía probará su palabra empeñada desde octubre del año pasado, cuando aseguraba que el dinero para cumplir con el vencimiento de enero 2025 ya estaba disponible y depositado en una cuenta del New York Bony, la entidad que siempre utiliza el país como su agente financiero. En las buenas y en las malas.

Un dato importante que se analizará desde el viernes, es si el cumplimiento del pago y el poroto a sumar dentro del currículum de buen pagador, debería volver a reducirse el nivel de Riesgo País de la Argentina, luego de la polémica de ayer donde el J.P.Morgan anunció antes de las 12:00 hs que el nivel caía a los 440 puntos básicos, para corregirlo en el os mercado y devolverlo a los 560 finales. Un nivel similar al cierre del lunes pasado. Para saber cual es el nivel de equilibrio del momento, habrá que esperar, en realidad, al viernes.

El mercado espera que el nivel se sostenga por debajo de los 600 puntos básicos, el umbral desde donde debería seguir mejorando hacia delante; peleando la barrera entre los 500 y los 400 puntos. Y desde ahí dirigirse hasta el próximo vencimiento importante del año. El de julio próximo donde habrá que pagar unos U$S 4.688 millones de dólares; también del pago de los cupones de los bonos reestructurados en octubre del 2020.

Lo importante de llegar a los 400 puntos es otra. Con ese nivel de riesgo país, Argentina ya podría comenzar a coquetear con la emisión de deuda voluntaria a un dígito. SI se tiene en cuenta que la variable mide la tasa de interés que se paga desde un punto de partida de un 5% por esos 500; a lo que hay que sumar la tasa a 10 años de los bonos de los Estados Unidos (o la libor, según lo que se negocie). Como este interés se encuentra hoy entre los 4,5 y los 4,25% anuales; una simple suma mostraría que Argentina pagaría hoy un interés aproximado del 9% para poder colocar dinero en el mercado voluntario de deuda internacional, y así pagar los vencimientos que restan del año sin usar las reservas lánguidas del Banco Central. Por ejemplo, Caputo tendría ahora tiempo para preparar el pago de julio, también de cupon de Bonares y Globales reestructurados en 2020; por lo que habrá que liquidar en el sexto mes del 2025 unos 1.787 millones de intereses y un 2.901 de capital.

La idea del ministerio de Economía es que para esa época el mercado internacional esté en una situación más friendly con la Argentina, y que la tasa de esté peleando entre el 7 y el 8% anual. Se trata de una proyección posible, ya que el cronograma del primer semestre del 2025 es bravo, pero más amigable luego de pagar el vencimiento de esta semana. Para tener una idea, los pagos de enero y julio de la deuda reestructurada en 2020, representan algo mas del 50% del total del dinero que el país debe liquidar durante el año, dinero que llega a algo mas de los 19.000 millones de dólares. Una buena: este año no hay que liquidar capital al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con respecto al pago de esta semana, habrá otro desafío: ¿qué harán los tenedores de esa deuda en divisas con el dinero que le corresponde? En especial atención quedan los ahorristas locales. Entre estos hay tres tipos. Los que tienen esos bonos desde el origen de la reestructuración (hay grandes fondos de inversión internacional en la lista con tenencias por miles de millones de dólares), y los que compraron esta deuda en el peor momento de su cotización, durante el segundo semestre del 2023. Esta gente ganó en algunos casos más del 300%, ya que en algún momento de su trayectoria, esta deuda cotizaba por debajo del 20% de su Valor Presente Neto (VPN). Y no hace tanto.

El tercer grupo de tenedores de deuda compró bonos durante el 2024, y según el momento del desembarque, pudo haber ganado entre un 20 y un 200% de interés. En todos los casos, se trata de ahorristas que tuvieron rentabilidades casi inigualables en el mercado de capitales mundiales. Todos los inversores tendrán sus dólares en sus cuentas disponibles entre el mismo jueves y el viernes de esta semana. Y surgirá ahí un gran desafío para el gobierno y los mercados locales: las divisas, permanecerán en las cuentas, se invertirán en algún proyecto local; o se irán del sistema financiero argentino hacia otras playas, ¿siempre menos riesgosas? Es el primer desafio fuerte del año para el tándem Milei- Caputo.

Mientras tanto, ya circulan por redes las recomendaciones de los bancos tradicionales, fondos de inversión y billeteras virtuales varias, como se acreditará ese dinero y hasta hay competencia de imagen sobre donde conviene que ese dinero llegue a las cuentas de los clientes. De la manera más segura. Hay también informes de consultoras locales y visitantes que descartan el movimiento y hablan de lo que vendrá después.