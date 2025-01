Leonardo Sarquís: "El campo banca al Gobierno, pero necesita una señal de acá a marzo"

El campo argentino arrancó el nuevo año en llamas. El clima de incertidumbre no solo es generado por la falta de lluvias que se registraron durante las primeras semanas de enero, sino que la situación de los productores está condicionada por otros motivos como el precio internacional de los commodities, el costo de los procesos de siembra, la presión fiscal y el incremento de los alquileres.

“El otro tema es el problema cambiario. Hoy la brecha se volvió a pegar y tenemos un dólar no competitivo”, agregó el Ingeniero agrónomo, Leonardo Sarquís en una entrevista con MDZ online. Su experiencia como Director General de CONFIagro y su paso por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, fueron fundamentales para reflexionar sobre las principales necesidades de este segmento de la economía.

Dentro de este contexto, los productores agropecuarios buscan abrir una instancia de diálogo con el Gobierno nacional a quien le reclaman señales de que está dispuesto a llevar adelante una política clara y de apoyo. Esta nueva etapa de crisis y el rumbo que viene llevando la gestión libertaria despiertan -una vez más- un reclamo histórico: la eliminación de las retenciones.

- Más allá de las expresiones de Javier Mieli, ¿qué posibilidades hay de que se lleve adelante una derogación del impuesto por derecho de exportación?

- El presidente y todo su equipo han dicho se va a eliminar, pero todavía no hay noticia de eso y el campo empieza a ponerse inquieto. Este es un mes clave. Si no mejoran las precipitaciones y la humedad, la situación de las producciones en general va a estar complicada. El Gobierno dialoga con las autoridades y con los gremiales. Escucha, después de ahí a que lleve una acción respecto a lo que se reclama es es otra película.

- Sin lugar a dudas el momento es delicado y todavía no se ve una política en favor del campo, ¿hasta qué punto puede llegar la paciencia de los representantes del sector?

- Me parece que alguna señal tienen que mostrar. No en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Creo que lo que se espera es una medida más concreta de acá a marzo por lo menos. Ese es el momento donde uno ve el desarrollo de los cultivos que están complicados y se puede empezar a percibir cuánto va a sacar de arriendo en tal o cual lugar. Además, se sabe que los precios no van a cambiar, porque hoy tenemos otro escenario en el mundo.

- En cuanto ese valor internacional de los commodities, se espera una buena producción tanto de Brasil y Estados Unidos, principales competidores de Argentina, ¿qué tipo cambiario sería más conveniente en esta situación?

- No lo puedo decir, pero desde mi experiencia pienso que debería haber una brecha. Por alguna razón se mantiene de esta manera, pero me pregunto si se va a sostener así en forma permanente durante todo el año. He escuchado economistas en las últimas semanas y ninguno tiene muy claro cuál sería el precio ideal. Yo estoy seguro de que no hay mucha coincidencia de que sea el valor actual.

- ¿Cómo puede impactar en la economía nacional el precio internacional del grano?

- Hoy el campo está en medio de un combo bastante complejo a nivel general y eso no es una buena noticia, ni para los productores, ni para la agroindustria, ni para Javier Milei. Si no hay una buena cosecha y el valor es bajo, al Gobierno tampoco le van a entrar los dólares que recauda de los derechos de exportación. Calculemos que más o menos en una campaña como esta deberían entrar entre 12 mil y 14 mil millones de dólares, es mucha plata que el Ejecutivo necesita.

- Aun así, no hay un política agropecuaria concreta

- Si, hay un montón de cosas que uno puede enumerar y que todavía están en un amarillo en el semáforo. Pero me parece que hay voluntad de la dirigencia de que eso se arregle. Creo que como nunca que el Gobierno está teniendo un apoyo general. Los productores le dicen: “bueno, vas bien, te queremos acompañar, pero tirame una soga, porque en este momento necesito soga y agua”.

- O sea que el sector agro mantiene la esperanza en el Ejecutivo y en la concreción de medidas, ¿en qué se basa esa paciencia?

- Existe un problema y hay que encararlo. No es culpa de esta gestión, pero hay que encararlo. El presidente está haciendo un sacrificio enorme igual que todos los argentinos. La baja de la inflación viene siendo constante y es una excelente noticia. La disminución del gasto público también. Cortar el chorro de la emisión y la obra es algo que me parece que estuvo muy bien. Demuestra un coraje muy grande de parte de las autoridades. Pero la gestión depende de los dólares que entren y por eso es difícil que los derechos de exportación se eliminen.

- Es como un círculo vicioso en el que los productores siguen esperando un mensaje que lleve tranquilidad, ¿qué podría hacer el Gobierno para exponer su buena predisposición?

- Creo que una señal rápida sería mostrar un camino de disminución gradual de retenciones. El mejor escenario es que se eliminen en forma directa, pero como hay procesos que cumplir probablemente no pase. Dar una muestra clara, además de decirlo, me parece que sería un excelente mensaje. No dudo de que Javier Milei quiera hacerlo, lo que digo es que ayudaría muchísimo a la agroindustria comunicar un esquema de baja durante este año.

