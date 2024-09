Un asesor de Javier Milei advirtió que la inflación será menor al 20% anual en 2025

La 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) trajo a Mendoza la presencia de importantes figuras de la escena política, económica y empresarial del país. En una primera jornada donde el análisis y la discusión sobre la coyuntura, la inserción nacional en los mercados internacionales, el acuerdo con el FMI y el plan del Banco Central coparon la agenda, uno de los asesores de Javier Milei vaticinó que la inflación será de menos de 20% anual para 2025.

Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica y miembro del Consejo de Asesores de Presidencia de la Nación, fue uno de los expositores del jueves en el evento que ya tuvo su primera jornada en un céntrico hotel mendocino. En diálogo con la prensa y consultado por MDZ Online, aseguró que el equilibrio fiscal y el déficit cero han permitido una emisión cero.

Ramiro Castiñeira aseguró en la Convención del IAEF que la inflación en 2025 está por debajo del 20%. Foto: Santiago Tagua / MDZ

"En consecuencia, ahora la inflación va a bajar, va a colapsar rápidamente, vamos a pasar de un 300% interanual a posiblemente menos del 20% ya el año que viene", sostuvo Castiñeira.

Desde su perspectiva, "Argentina está intentando cambiar de modelo económico que la empobreció y la destruyó”. “Estamos hablando de que Argentina abandonó las ideas de la libertad más o menos por 1930. Intentó salir en varias oportunidades. Por ejemplo, Frondizi intentó salir de este modelo. También intentó Menem, Macri lo intentó con mucho menos suerte, y ahora este es el cuarto intento", enumeró.

La diferencia con esos procesos, según el asesor presidencial, radica en el equilibrio fiscal que se ha logrado en estos primeros meses de la gestión de Javier Milei. "Se está matando, en consecuencia, la inflación de manera estructural. Porque ya si no hay déficit, no hay necesidad de emitir. Si no hay necesidad de emitir, no hay inflación atrás. Entonces, Argentina se está sacando un lastre de este modelo económico que es justamente el gasto público que termina en emisión e inflación", opinó.

Por otra parte, resaltó la importancia del nuevo Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) para la generación de divisas en el país. "Da la oportunidad de muchas inversiones, como para que en Argentina entre el flujo de dólares, primero por las inversiones, y después por las exportaciones de esas inversiones", declaró.

Ramiro Castiñeira fue parte de uno de los paneles del evento anual del IAEF. Foto: Santiago Tagua / MDZ

La caída de la actividad

Ramiro Castiñeira también habló sobre la caída de la actividad económica y se lo atribuyó a la herencia de la gestión de Alberto Fernández y la campaña presidencial de Sergio Massa: "Es consecuencia de que el Plan Platita llevó la inflación al 300% interanual. No es que la caída del nivel de actividad sea por equilibrar las cuentas públicas o por buscar la inflación cero. Es justamente por el desmadre macroeconómico de reventar el Banco Central, de emitir 10 puntos del PBI equivalente a 60.000 millones de dólares y creer que eso no iba a tener un impacto", lanzó.