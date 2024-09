Convención anual del lAEF: sobre qué discutieron empresarios y políticos argentinos

Comenzó en Mendoza la primera jornada 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en el Hotel Sheraton de la Capital, los días 5 y 6 de septiembre bajo el lema "Cambiar para integrar: el desafío de construir el sueño argentino".

Del evento participan figuras políticas relevantes tanto a nivel nacional como a nivel local. Incluso, el presidente de la Nación, Javier Milei, quien dará el discurso de cierre el viernes por la tarde.

En lo que respecta al equipo de Gobierno de Milei, se espera por el arribo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad; Patricia Bullrich; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También, forman parte numerosas figuras de renombre del empresariado argentino. Todos, antes de dar el puntapié inicial a la jornada, repudiaron lo ocurrido al mediodía con el atentado en contra de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Concretamente, un paquete destinado a Pino explotó, sin lamentar muertes, pero dejando heridos leves.

19 25 - Palabras de cierre del vicepresidente del Banco Central de la República Argentina

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), expuso sobre el proceso desinflacionario y el punto de giro económico que ha dado el país. "Un Banco Central no tiene como mandato lo que pasó los últimos 20 años, de financiar los déficits", afirmó. "Reservas en el piso y pasivos en el cielo, en ninguna otra salida de las crisis que hemos sufrido hemos tenido una herencia tan difícil de remontar", agregó.

Wering habló de "el giro fiscal sin precedentes" que tomó el BCRA para borrar la monetización y evitar un colapso con una hiperinflación. Así como también mencionó como un pilar de la gestión la desactivación de los activos remunerados. "Luego de la tranquilidad y datos de inflación y actividad que empiezan a bajar los decibeles, no hemos vuelto a la normalidad todavía. Eso va a requerir mucho más trabajo y no bajar la guardia y plantear ideales que chocan con las restricciones que todavía enfrentamos", lanzó.

18 45 - Integración Política: las cuestiones que no se discuten

Los diputados nacionales Martín Tetaz (UCR) Y Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) fueron parte del panel "Integración Política: las cuestiones que no se discuten". Estuvieron acompañados, a su vez, por el exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

El excandidato a presidente en 2023 ahondó sobre papel del peronismo en la actualidad. "Hay dos cifras que demuestran la debacle del kirchnerismo: la pobreza y el PBI. Son 20 años de decadencia. El kirchnerismo es feudal y le interesa ganar elecciones. Degradó instituciones como los derechos humano y ahora el derecho de las mujeres. Nosotros somos el peronismo republicano y federal. En Córdoba somos los únicos que no pudieron colonizar", lanzó Schiaretti. Juan Schiaretti. Foto: Santiago Tagua / MDZ

López Murphy puntualizó que "la clave del éxito es que lo que hagamos sea perdurable. Lo vamos a lograr si alcanzamos un consenso. Hay muchas razones para actuar constructivamente". "Uno de los tiempos más exitosos de la Argentina fue haber logrado que el país se integrará y haberlo hecho previsible. Mi sueño es que construyamos una Argentina en paz y armonía, defendiendo nuestros intereses pero sin agredir. Las sociedades exitosas son las que no piensan que se juegan la vida en cada elección", sumó. Juan Schiaretti, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

18 15 - Coyuntura política

El bloque político lo abrió el politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa Andrés Malamud, quien consideró que el presidente "Javier Milei es un rockstar", pero que "no tiene influencia". "Es muy llamativo y apreciado, pero no quieren hacer lo que él dice. No se ve al mundo caminando como Argentina", dijo

Malamud aseveró que "si el Gobierno juega bien sus cartas, tiene los recursos ara dividir a la oposición"- Pero el problema es que LLA "no solo no amplia su bloque legislativo, sino que lo fragmento", en referencia a los últimos portazos. "Si el Gobierno hace bien las cosas, puede robarle base al peronismo", añadió.

En lo que respecta al dilema del PRO en su relación con el sector libertario, Malamud sostuvo en ese orden que "si a Milei, le va mal, a ellos les va mal. Si le va bien, al PRO le va mal". "¿Cómo hacemos para que a los dos les vaya bien?", planteó.

17 40 - Coyuntura económica

Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica y miembro del Consejo de Asesores de Presidencia de la Nación; Juan Carlos de Pablo, economista; y Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de la Nación, socio fundador y presidente del Advisory Board de Abeceb, fueron los protagonistas del panel donde se discutió sobre todas las variables actuales que influyen en la economía argentina. De fondo, Juan Carlos de Pablo compartiendo panel con Ramiro Castiñeira y Dante Sica. Foto: Santiago Tagua / MDZ

17 20 - Coyuntura Económica Internacional

Alejandro Werner, Founding Director de Georgetown Americas Institute/ Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), habló de las actuales relaciones del organismo internacional y el gobierno argentino y en qué instancias están de cara las negociaciones. Desregulación económica, la política fiscal, el cepo, la acumulación de reservas, la obsesión con bajar la inflación y otros asuntos centrales en los que deben coincidir. Además, Werner mencionó la importancia de la discusión del Presupuesto 2025 para las discusiones de un nuevo acuerdo.

"En el 2025 la principal fuente de optimismo es un presidente que siente que lo económico y lo político van de la mano, que no se va a querer desviar. Eso creo que va a ser central. En segundo lugar, creo que si hay un nuevo acuerdo con el FMI en marzo, eso puede generar un estímulo para que la recuperación sea más acelerada", opinó.

16 20 - Inserción e Integración Internacional: un nuevo contexto geopolítico

Diego Guelar, diplomático, abogado y ex embajador de Argentina, y Jorge Knoblovitis, presidente de DAIA, hablaron de los desafíos del país para insertase en el contexto internacional actual, donde reina "una paz caliente en el Siglo XXI", en lugar de una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. En este sentido, Guelar aseguró que Argentina se coloca muy bien en lo que respecta la provisión de alimentos: “Lo que nos falta es producción, si tuviésemos cinco veces más, se vendería”, dijo el diplomático.

En este sentido, aseguró que más allá de que Argentina pueda hoy estar alineada a las ideas norteamericanas, China ofrece una oportunidad de mercado que no da Estados Unidos. "China es una salida para el país y para la región. No nos tiene que asustar la ideología, estamos frente a un socio comercial muy importante", afirmó Guelar. Diego Guelar y Jorge Knoblovitis durante su exposición en la Convención Anual de IAEF. Foto: Santiago Tagua / MDZ

16 10 - Argentinos exitosos en el mundo

A través de video conferencia, Rafael Grossi compartió su experiencia como Director General de OIEA.

15 45 - Encuesta de Inversión y Financiación Ey

Gastón Remy, co-founder y CEO de Nuqlea compartió su experiencia y su visión para el desarrollo del sueño argentino

15 30 - La palabra de Ulpiano Suarez

Posteriormente, tomó la palabra el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. "El país lleva décadas de experimentos fallidos y sueños frustrados. Su debate público se ha visto enrarecido y contaminado por agendas múltiples que no han dado respuesta a las necesidades más básicas de los argentinos, y mucho menos han aportado a la solución de los desafíos estructurales que enfrentamos" Ulpiano Suarez. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Y agregó: "En ese marco, la clase política no ha sido capaz de dar respuestas a la ciudadanía, en primer lugar porque no ha tenido la dosis necesaria de empatía y escucha activa, aspectos fundamentales para llevar adelante gobiernos responsables, eficientes y transparentes"

"En este escenario, desde Mendoza en general, y desde la Ciudad en particular, siento que hemos sido capaces de generar un contraste, no sin dificultades, con estas condiciones nacionales", aportó.

15:20 - Cazorla da inicio al encuentro

Diego Cazorla, presidente del IAEF, dio inicio al encuentro con un discurso que hizo foco sobre el cambio político y económico elegido en pos del “sueño argentino”. “Se hace evidente que más allá de una previsible y compleja transición, la única salida real para nuestro país a mediano plazo vendrá por el lado del crecimiento de la economía y lograr que este sea sostenido durante décadas”, afirmó.

En este sentido, Cazorla hizo primero mención a la política: “es imprescindible que escuche el pedido de cambio que se decidió en las urnas y se una detrás de un mismo objetivo, dejando de lado intereses sectoriales y egos personales”, afirmó. Y reparó en la necesidad de “alcanzar acuerdos razonables que lleven al país en la dirección decidida por la gente”.

En cuanto a lo económico, expresó: “Lamentablemente, en gran parte de las últimas décadas, nuestro país ha creado un clima adverso para la inversión privada, un factor esencial para recuperar el crecimiento y el desarrollo”.