Crisis y clase media: la receta de la reinvención continua para no caer

La inflación ya ha superado el trimestre en torno al 4% o 5%, lo que para el Gobierno ha sido un importante triunfo que busca mantener. Sin embargo, buena parte de la morigeración de precios –además de la baja de la emisión monetaria- tiene que ver con la crisis económica. Las leves señales de mejora en algunos rubros y las expectativas positivas de una parte de la población todavía no alcanzan para dar vuelta la página ni para mejorar el poder general de compra.

En este marco, los sectores medios y bajos de la sociedad despliegan desde hace tiempo diversas estrategias para no caerse del mapa. Los que tienen empleo y un salario formal o no, han visto que sus ingresos han mejorado un poco, pero no alcanzan a recuperar lo perdido desde el año pasado. Por otro lado, la crisis ha dejado nuevos desempleados y aunque no es algo masivo, sí se han producido despidos en casi todos los sectores y en especial en los que dependen del mercado interno como el comercio, la industria y otros.

La (triste) experiencia argentina con relación a la sucesión de crisis, ha llevado a que los sectores medios y bajos se reinventen día a día. Así, mientras en el 2001 proliferaban los parripollos y los clubes de trueque, ahora las estrategias son más variadas. Sin embargo, todas tienen el mismo objetivo de no caer bajo la línea de pobreza, sostener algunos consumos previos y salir lo más airosos posibles de la crisis.

Las salidas más comunes

El pluriempleo es una de las opciones más comunes, pero no todos pueden conseguir otro trabajo en medio de la crisis. “El ingreso promedio no alcanza para los 30 días del mes y por eso las familias buscan diversificar sus ingresos”, sostuvo el economista de la consultora Evaluecon, José Vargas. Por este motivo, el negocio en casa es uno de los más sencillos de llevar adelante y a las tradicionales despensas, verdulerías o kioscos en el garaje de la casa se han sumado las peluquerías.

Panificados y empanadas los fines de semana son una alternativa para sumar ingresos.

De hecho, en los barrios las peluquerías y barberías pequeñas se han multiplicado y son una buena salida laboral para muchas personas. En este marco, Pablo quien tiene una escuela de peluquería contó que en los momentos de crisis crece la cantidad de alumnos de la escuela. Esto porque más allá de la capacitación, es una salida laboral posible que no requiere grandes inversiones y que permite asociaciones ad hoc para abaratar costos.

A las estrategias de pedir plata prestada a familiares, se suma la de financiarse con la tarjeta de crédito los últimos días del mes. En la actualidad, cada familia utiliza al menos tres tarjetas de crédito y la mayoría está al límite con el fin de cumplir los compromisos básicos de vida. A la venta de productos o servicios desde las casas, hacer comidas o empanadas los fines de semana también es una modalidad para ganar unos pesos extra.

En la actualidad, la tecnología ha posibilitado salidas laborales como ser chofer de Uber o Cabify, delivery de PedidosYa y ventas a través de catálogos o de los grupos de Whatsaap destinados a este fin.