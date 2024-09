YPF reveló por qué y cuánto bajarán los precios de los combustibles

Es un hecho. El precio de los combustibles bajará desde las 00 del martes 1 de octubre. El CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que como el precio internacional del petróleo bajó, también lo harán la nafta en un 4% y el gasoil en un 5%. Ahora bien, esta reducción será menor en surtidor ya que impactan otra variables como los impuestos a los combustibles y la inflación.

“La gente va a ver reflejado a partir de las cero horas de hoy que el gasoil hoy en todo el país va a estar 2% menos de lo que está hoy y las naftas 1%”, afirmó en dialogo con Radio Mitre.

Tal como indicó la semana pasada, el presidente de la petrolera sostuvo: “Cuando el precio del petróleo suba, YPF va a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF va a bajar los precios de los combustibles. Eso no ocurrió nunca en la Argentina. YPF no tiene que ser subsidiada, y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF”.

Bajan los combustibles como consecuencia de la caída de los valores del petróleo a nivel internacional.

“Esta decisión se toma, fundamentalmente, en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial”, continuó Marín.

Y completó: “En los últimos 8 meses, YPF encontró un equilibrio entre los precios internacionales y los precios locales en surtidor que permite, de ahora en más, que éstos últimos se suban o bajen en función de valor del crudo Brent y la evolución de los componentes de costo local”.

Combustible vs tasas municipales

Marín también fue consultado por el impacto que las tasas municipales sobre el precio final de los combustibles y fue tajante al hacer la comparativa respecto de los costos de la petrolera: "¿Cuál es la estructura de costos de un barril? El 35% es la compra de petróleo, es refinería. El biocombustible, 7%. Impuestos nacionales, tasas, ingresos brutos, llegamos más o menos 25%".

"En total, a YPF nos queda menos del 14% para costos operativos y algunos costos adicionales. Y de eso queda la rentabilidad, o sea, no es un margen como cree la gente. Hay municipios que hoy en Argentina están cobrando el 4,5% del precio de la nafta. Es una tasa municipal que no tiene mucho sentido para el precio de los combustibles. Me parece injusto con los consumidores”, expresó.