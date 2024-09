El Gobierno le puso fecha a la baja en el precio de los combustibles en YPF

A partir del martes 1° de octubre bajará un 3% el costo del combustible en la Argentina. La iniciativa en la baja de la nafta y el gasoil es de YPF por el momento, aunque se espera que otras petroleras que operan en la Argentina se sumen a la movida y también reduzcan los costos de sus combustibles.

“Si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen por qué subvencionar a YPF; no es justo que tengamos una ganancia por encima de lo lógico en lo que respecta a la venta de combustibles”, aseguró el CEO de YPF Horacio Martín.

Si bien la baja se anunció para el 1 de octubre, no se descarta hacerlo el fin de semana o el lunes, 24 horas antes de lo anunciado oficialmente. Todo depende de cómo siga el precio internacional del petróleo, que esta semana se vendía a US$ 73 o US$ 74 y, hasta llegó a estar en los US$ 72.

Marín destacó esta noticia para nada habitual: "Esto para mí es un cambio de paradigma importante y lo tenemos que hacer en la Argentina. Para ser un país normal, cuando aumentó el petróleo tenemos que aumentarlo, y cuando baja, tenemos que bajar el precio de los combustibles".

El CEO de la petrolera estatal también destacó la reducción en las brechas de precios de combustibles entre regiones: "Cuando nosotros ingresamos, la diferencia entre la Capital Federal y el Conurbano estaba en el orden del 15%. Hoy está en el 2% o 3%, prácticamente nada. Eso parte de una justicia lógica. No puede ser que en el Conurbano el combustible sea más caro que en la Capital Federal".