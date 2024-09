Fuerte salto de la deuda pública argentina en dólares

La deuda pública en situación de pago normal ascendió a US$ 455.935 millones en agosto, lo que representó un aumento de US$ 6.318 millones respecto a julio, informó la secretaría de Finanzas.

Cuando asumió Javier Milei la presidencia en diciembre del 2023, la deuda alcanzaba los US$ 368.225 millones. A esa cifra se le agregaron los compromisos con los exportadores que dejó el gobierno de Alberto Fernández y el traspaso de la deuda que mantenía el Banco Central con los bancos.

En este marco, la deuda entre diciembre y agosto se incrementó en US$ 87.710, a un promedio de US$ 7.309 millones por mes, hasta alcanzar al 75% del PBI.

Walter Moreno/Mdz con Moto G 24 Power

La deuda que se ajusta por inflación (CER) alcanzó al equivalente a US$ 123.633 millones, el 26,97% del total, mientras que la que mantiene el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es un tercio de aquella, ya que suma US$ 41.880 millones.

El gobierno de Javier Milei busca lograr un nuevo acuerdo con el FMI que le permita, al menos, postergar el pago de US$ 3.037 millones que debe abonar el año próximo, cuando enfrente compromisos por US$ 23.792 millones, según cifras oficiales.

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a US$ 62.666 millones, a un promedio de US$ 5.22 millones al mes, debido a la disminución de los compromisos en moneda extranjera en US$ 10.604 millones y al incremento de la nomina en pesos local por US$ 73.270 millones.

Solo en agosto, la suba del 1,41% de los compromisos a pagar se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 1.326 millones y el aumento de los compromisos en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 4.992 millones.