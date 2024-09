La deuda pública de Mendoza se redujo más del 60% en cuatro años: cómo se logró el orden fiscal

Un reciente informe publicado por el Consejo Empresario de Mendoza (CEM), expuso que la provincia logró reducir a junio de 2024 su deuda pública en un 63% respecto a 2020 y un 45% en la comparación con 2014. Según el último dato oficial publicado, la Deuda Total de la Administración Central mendocina es de $688.415 millones (US$ 755 millones) y la Deuda Consolidada es de $631.574 millones (US$ 693 millones).

El material que lleva la firma de Martín Clement, presidente del CEM; Silvia Jardel, gerente General, y de Gustavo Rivarola, asesor económico, analiza la evolución de la deuda pública provincial entre 2014 y junio de 2024. “Hoy la deuda pública es significativamente más baja que años atrás y, además, la Provincia tiene calzados en dólares los pagos del bono Mendoza 2029”, exponen.

Medida en dólares, es un 43% menor a la de diciembre de 2014 (USD 1.323 millones) y 61% menor que en 2017 (USD 1.924 millones), cuando alcanzó su máximo durante el período de ordenamiento fiscal de Mendoza que se inició en 2016 en el marco de la emergencia administrativa, fiscal y financiera del Estado provincial establecida por Ley 8.833 para los años 2016 y 2017.

Por qué Mendoza logró bajar su deuda

Antes de entender cómo la provincia logró una estabilidad fiscal, es preciso explicar por qué aumentó tanto su deuda entre 2014 y 2017. “La evolución de la deuda pública está asociada a los resultados operativos y su financiamiento. Por ello, no es independiente de la dinámica y del comportamiento fiscal. La causa del aumento de la deuda provincial entre 2014 y 2017 se encuentra en las medidas de gobierno que, hasta 2015, destruyeron el ahorro corriente y el resultado operativo, y en el efecto acumulativo que dicha situación generó”, argumentan desde el CEM.

“El peso del Estado en la economía local creció entre 2004 y 2015 en desmedro de la participación del sector privado productivo, y esta dinámica terminó pulverizando el resultado corriente que pasó de un superávit de 18% en 2005 a un déficit de 7% de los recursos corrientes en 2015, una caída de 25 puntos porcentuales en solo 10 años. Incluso el aumento significativo de la presión tributaria provincial entre 2012 y 2015 fue insuficiente para evitar que tanto el déficit corriente como el operativo alcanzaran máximos históricos en 2015”.

Una de las claves del ordenamiento fiscal pasó por la Ley 8.833, aprobada para los años 2016 y 2017. Sin embargo, no fue hasta 2018 que se logró nivelar las cuentas reduciendo la necesidad de financiamiento. De acuerdo al CEM, desde 2020 el peso del Estado en la economía se redujo y esto se refleja en:1) superávit corriente en cinco de los últimos seis años; 2) superávit operativo en los tres últimos ejercicios; 3) niveles de deuda pública menores a los de 2014, y 4) gasto público y recursos tributarios provinciales más bajos, en términos reales que en 2017 (medido por IPC).

“A eso debe sumarse que el fideicomiso Portezuelo del Viento acumula USD 1.023 millones, que representan 1,48 veces la deuda consolidada de la Administración Central (USD 693 millones)”, añaden.

La evolución de la deuda pública en Mendoza en los últimos diez años. Gráfico: CEM

Por qué se endeuda Mendoza y a quiénes le debe

Conforme a lo explicado por el CEM, la deuda pública es una de las fuentes de financiamiento del Estado y su evolución tiene estrecha relación con la política fiscal implementada por los gobiernos. Puesto que no pueden emitir moneda, los gobiernos provinciales financian sus erogaciones con recursos presupuestarios (corrientes y no corrientes, de origen provincial y nacional) y con deuda pública.

Los acreedores de la Deuda Consolidada de la Administración Central son:

Gobierno Nacional.

Banco de la Nación Argentina (BNA).

Otros bancos comerciales nacionales e internacionales.

Organismos multilaterales de crédito, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF).

Tenedores de bonos denominados en moneda local y en dólares.

Mientras que el Gobierno Nacional y el Banco Nación Argentina le prestan al Estado provincial en pesos o en pesos ajustables por algún índice (CER, UVA, ICC), los organismos multilaterales de crédito (BID y BIRF) le prestan en dólares. En tanto, algunos bonos emitidos por el gobierno provincial fueron denominados en pesos (ej.: Bono Mendoza 2021) y otros en dólares (ej.: Bono Mendoza 2029) o atados al dólar (bonos dólar linked).

La deuda por habitante medida en dólares a junio de 2024 asciende a US$ 365, un 48% menos que en 2014 (US$ 706) y 63% menos que en 2017 (US$ 992), el máximo de la serie.

El 15% de la deuda consolidada se denomina en pesos y el restante 85% en dólares. Los servicios de deuda pasaron del 5% al 12% de los recursos corrientes entre 2013 y 2017, reduciéndose al 9% el último año.

“El esfuerzo de austeridad fiscal debe seguir pues, pese al trabajo realizado desde 2016, el gasto público y la presión tributaria siguen por encima de los registrados hace 2 décadas. El tamaño del Estado no puede ser mayor al que puede financiar el sector privado sin ahogarlo. No se trata de un Estado grande o chico, sino de un Estado eficiente que brinde servicios de calidad a los ciudadanos. En esa línea, impulsamos el tratamiento de la nueva la Ley de Responsabilidad Fiscal 7314 y abogamos por un cumplimiento mayor al registrado hasta la fecha”, cerraron desde el CEM.