Blanqueo de capitales: los depósitos en dólares promedian los 150 millones por día

Ya se encuentra en marcha la primera etapa del blanqueo de capitales en Argentina. Desde que entró en vigencia, el Gobierno ha ido implementanto distintas adecuaciones para incentivar la regularización de activos, como la no investigación a los monotributistas que adhieran al programa. Incluso, el Banco Nación amplió los montos de créditos hipotecarios para quienes blanqueen dinero.

Javier Milei necesita dólares. Eso es una realidad. Si bien el Ejecutivo no dio un número exacto de la cantidad de divisas que esperaba obtener con la medida, sí hay un dato particular en el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) y es que el Gobierno nacional proyecta una recaudación de 0,3% del PBI. Lo que según cálculos de especialistas implicaría que se regularicen más de U$S 40.000 millones.

El 30 de septiembre finaliza la primera etapa del blaqueo impulsado por el Gobierno.

Lo que sí, desde el equipo del mandatario admiten que se estará lejos del éxito que tuvo el blanqueo de Macri, que permitió recaudar US$9.500 millones y subir en más de US$7.000 millones las reservas. Aquella regularización de activos logró captar casi US$117.000 millones.

Data fresca sobre el blanqueo de capitales

Antes de iniciarse el Régimen de regularización de activos, analistas de mercado y estudios contables que atienden a grandes empresas indicaron que el blanqueo de capitales podría rondar los US$25.000 millones, tal vez US$30.000 millones "con toda la furia".

A más de 10 día de que comenzara la implementación, Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, observó que “los depósitos en dólares privados acumulan 16 ruedas consecutivas de subas. Las últimas cinco promediaron aumentos de US$143 millones diarios. Es el mayor aumento acumulado en cinco ruedas desde finales de diciembre de 2023, con US$713 millones”.

Fuente: cuenta de X de Salvador Vitelli, elaborado con datos del BCRA y FED.

“Sin todavía datos oficiales, el blanqueo pareciera que avanza con fuerza. El trato que el REIBP (Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales) le brinda a los bienes regularizados habría contribuido con esto. Los depósitos en dólares del sector privado treparon a USD 20.054 millones al 5 de septiembre, el mayor nivel desde octubre 2019. Desde mediados de agosto que no hay un outflow: escalaron US$1.338 millones en 16 ruedas”, indicó un informe de Portfolio Personal Inversiones.

“Tanto los préstamos como los depósitos en dólares han mostrado una dinámica positiva en lo que va del año, convirtiéndose en un factor clave en la recomposición de reservas. Habrá que ver si el Gobierno logra sortear con éxito el desafiante panorama cambiario que le tocará enfrentar en los últimos meses de 2024 y todo 2025. De hacerlo, el fenómeno descripto anteriormente podría consolidarse, con varios efectos positivos, particularmente sobre el nivel de reservas y actividad”, puntualizó a Infobae Invecq Consultora Económica.

Por su parte, el economista Gustavo Ber, dijo al portal que “los flujos -blanqueo, obligaciones tributarias, moratoria, necesidades corrientes de pesos- continúan al mando y así es que se prolonga el descenso de los dólares financieros. Dicha calma cambiaria podría prolongarse en el actual contexto económico-financiero, y así seguir achicándose la ‘brecha’, dado que además se han venido reactivando apuestas hacia el carry trade, en línea con el mayor apetito que se detecta por la deuda en moneda local en los emergentes”.