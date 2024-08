Luis Caputo y un shock de optimismo: salida del cepo, recuperación fuerte y baja de impuestos

El ministro de Economía Luis Caputo expuso ante empresarios en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Volvió a prometer la salida del cepo, aunque sin arriesgar fechas. De todos modos aclaró: "La condición es que después que lo saquemos no pase absolutamente nada".

"Las cosas fueron mejorando. Hoy seguramente es mucho más opinable que en diciembre, pero todavía no están dadas las condiciones. Todavía tenemos problemas de stocks, de flujos y sanear aún más el balance del Banco Central. Como este es un proyecto de largo plazo, no hay que preocuparse por si se sale del cepo un mes antes o un mes después. Lo importante es que sepan que el rumbo no va a cambiar, que es lo que tiene que garantizar las inversiones", precisó al respecto.

"Todo esto se va a solucionar. La recuperación va a ser más fuerte y más rápida y eso nos va a dar no solo equilibrio fiscal sino superávit fiscal es decir nos va a sobrar plata", aseveró.

Ante ese escenario el titular de la cartera de Hacienda reiteró que una vez que al Gobierno le sobre plata lo primero que se va a disponer es la baja de impuestos.

"Se va a bajar impuestos. No tengan dudas que eso es lo que vamos a hacer, le vamos a sacar el pie de la cabeza al sector privado y esa va a ser la forma para algunos novedosa de ganar competitividad. No querramos más ganar competitividad devaluando que lo único que genera es más pobreza", indicó y se ganó los aplausos de la audiencia.

"No sé ni como hacen para subsistir, pero les pido que nos apoyen por que ni bien tengamos plata vamos a sacar todos esos impuestos. Esa es la forma en el que país va a salir", se esperanzó.

Caputo afirmó que “los resultados están avalando que lo que se está haciendo es el camino correcto”

El ministro procuró convencer a los empresarios que asistieron al evento al enfatizar que “esta vez a va a ser diferente porque el Presidente tiene la convicción de no moverse del orden macroeconómico”.

"Hay que tener paciencia y comparar contra lo que podía haber sido", indicó Caputo al solicitarle al auditorio entender el contexto en el que asumió el actual gobierno.

La apertura del ciclo estuvo a cargo del presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, quien resaltó que “lo que ha hecho este gobierno ha sido asombroso. Mi reconocimiento y me apoyo incondicional a este gobierno”