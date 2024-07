Las razones por las que planificar, siempre es la mejor decisión

Hace pocos días me crucé con el posteo de un asesor financiero independiente argentino, en Twitter, que contaba sobre un caso al que se había enfrentado profesionalmente. El profesional mencionaba que había pasado un año desde el inicio del proceso para descongelar la cuenta de una familia en una entidad financiera estadounidense pese a que la misma había sido abierta bajo el esquema “JTWRS” (joint tenancy with right of survivorship), algo que, al menos en teoría, debería simplificar el tema sucesorio en el caso de cuentas personales.

Sí, llevaban un año esperando que el Departamento de Legales de la entidad financiera correspondiente resolviera el tema. Leí la publicación y entendí todo enseguida. Lamentablemente, la escena que presentaba el asesor es algo que vemos mucho más de lo que quisiéramos.

El profesional mencionaba que había pasado un año desde el inicio del proceso para descongelar la cuenta de una familia. Foto: MDZ.

Cada vez más, nos enfrentamos a estas situaciones en el caso de la existencia de cuentas a título personal en los Estados Unidos. Y lamentablemente, es un tema difícil de resolver. ¿Qué tienden a hacer muchos de quienes se encuentran embretados por esto? Culpar a los bancos o a las leyes. Pero si analizamos la situación “en frío”, es claro que la responsabilidad no es de ellos, sino nuestra, por la falta de planificación patrimonial.

Una vez más: la planificación patrimonial. Todos los caminos conducen a ella.

El problema que enfrenta esta familia, y tantos otros, se resuelve fácilmente. ¿Cómo? Abriendo una cuenta a nombre de una sociedad -u otra estructura- offshore, lo cual, por otro lado, brinda ventajas desde el punto de vista de la privacidad de la información y de la protección de activos frente a ataques de terceros -responsabilidad civil o divorcios, entre otros-.

La protección es mayor en el caso de las cuentas a nombre de una entidad, que en el caso de las cuentas a nombre personal. Y no es algo menor. Aunque muchos no le presten atención a este punto, seguiré insistiendo en su relevancia. Si además de hacer esto, quieren cambiar de banco, tema vuestro, no me meto. Pero lo importante es tomar cartas en el asunto cuanto antes.

Tal como expliqué más arriba, y como indicó el asesor financiero que realizó el posteo original, esta situación es cada vez más común. Y sí, genera demoras -cada vez más largas-, aumenta los niveles de incertidumbre y, por supuesto, lo más temido por todos: suben los costos (honorarios profesionales, costos de oportunidad de dinero y demás).

La protección es mayor en el caso de las cuentas a nombre de una entidad. Foto: MDZ.

Así que ya saben: lo barato puede terminar siendo carísimo. La planificación patrimonial tiene sus costos, eso ya lo sabemos. Pero no hay nada más caro que no planificar. Y cuanto antes, mejor.

Sobre este último punto, y ante la consulta acerca de cuándo comenzar a planificar el patrimonio, me gustaría invitarlos a pensar en su salud: ¿Cuándo van al médico? ¿Esperan a estar enfermos para ir? ¿O se hacen sus controles, para saber que todo va bien y estar tranquilos? Más allá de la decisión de cada uno, que es personal, todos sabemos que lo recomendable es el control periódico.

Bueno, ese mismo razonamiento, que parece obvio, deberíamos utilizar para muchos ámbitos de nuestra vida —o para todos—. Nuestras finanzas y nuestro patrimonio, por lo tanto, no son la excepción. Así que ya saben: planificar, siempre. Y cuanto antes, mejor. Martín A. Litwak.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.