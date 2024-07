Bonos verdes: qué son y quiénes ya los emitieron en Mendoza

Los bonos sociales, verdes y sustentables tienen un nombre acorde con los tiempos y, aunque su funcionamiento básico es igual al del resto de los instrumentos financieros, lo cierto es que sus fines son diferentes. Según se explica en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV) el objetivo de este tipo de propuestas es otorgar al mercado una nueva forma de financiamiento que concede la posibilidad de formar parte del objetivo planteado por el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París.

Sus fines apuntan a mitigar los efectos del calentamiento global, así como a promover una mayor responsabilidad ambiental y social acorde con los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. En este contexto, se trata de una modalidad que crece a nivel global y nacional de la que Mendoza no ha querido quedarse afuera. El economista José Vargas de la consultora Evaluecon, explicó que su crecimiento es importante. “En cuanto a niveles de inversión, han aumentado en más de 30% en la cartera de los inversionistas a nivel mundial”, observó el especialista.

Agregó que los bonos verdes funcionan como cualquier otro instrumento financiero que se emiten tanto a nivel nacional como internacional. En Mendoza, hay algunas experiencias en este tema que podrían llegar a intensificarse en un contexto de falta de fondos nacionales o de otro tipo. Es que el destino a obras específicas relacionadas con la mejora de la sustentabilidad es uno de los puntos clave de estos bonos. “En general, buscan financiar modelos de producción que van hacia una transición energética o modelos de producción menos contaminantes”, señaló Vargas.

La clave de la transición energética

La importancia que se le ha dado a las finanzas verdes para atender las necesidades a nivel ambiental ha llevado, por ejemplo, a que China disminuya de manera considerable sus emisiones. Pese a ser el país que más contamina en el mundo debido a su matriz energética, algo que no será fácil de revertir, China ha emitido bonos verdes (el año pasado lo hizo por U$S2,3 billones) con impactos concretos en su huella de carbono. Este tipo de deuda puede ser emitida tanto por gobiernos como por empresas, aunque dado el contexto, suelen ser más habituales en los ámbitos públicos.

Con escalas mucho más modestas, en Mendoza son un instrumento utilizado y se espera que tengan un crecimiento en función del nuevo contexto. Entre los que se han subido a la ola verde financiera están la Ciudad de Mendoza y la Provincia. En tanto, Godoy Cruz ha realizado una colocación similar. Esta semana, la Municipalidad de Mendoza anunció su primera emisión de deuda en el mercado de deuda local con un resultado exitoso. Junto con el Banco Galicia, su agente financiero, emitió bonos verdes por 500 millones de pesos que serán destinados a la instalación de módulos para la generación de energía fotovoltaica.

La Municipalidad de Mendoza emitió bonos verdes esta semana.

Con el objetivo de ir hacia una transición energética, el dinero se utilizará para instalar módulos para la generación de energía fotovoltaica con capacidad para generar hasta 10 kW. Las luminarias sustentables se colocarán en lugares estratégicos del departamento como espacios públicos y dependencias municipales. Estas últimas se elegirán en función de la viabilidad técnica en términos de instalación de los equipamientos correspondientes, así como del perfil de consumo energético de cada una.

El bono colocado por la Ciudad de Mendoza con el etiquetado Social, Verde y Sustentable (SVS) se hizo a tasa Badlar con 24 meses de plazo y amortización íntegra al vencimiento con un cupón variable ajustado por Badlar. Según informó la comuna, la demanda estuvo impulsada por compañías de seguros, fondos comunes de inversión y bancos

Más experiencias mendocinas

Aunque no es una condición excluyente, lo cierto es que los bonos verdes no solo apuestan por proyectos de sustentabilidad ambiental sino también social. En este marco, la municipalidad de Godoy Cruz ha colocado en 2024 deuda por $600 millones. Según explicaron desde la Municipalidad se tratará de una letra a corto plazo no mayor a los cinco meses. Aún no están definidas las obras de manera específica, pero lo cierto es que los fondos se destinarán a los barrios del Oeste del departamento. El año pasado una bodega hizo una colocación para mejorar el riego en su predio.

En tanto, el año pasado, una bodega de Mendoza fue pionera en la emisión de bonos verdes junto con el sector público. En diciembre y en el marco del estudio de eficiencia hídrica en viñedo, la bodega Los Haroldos firmó el primer acuerdo público-privado, con el Departamento General de Irrigación. Esta experiencia conjunta tuvo el objetivo de lograr mejoras en viñedos propios, así como formar a los regantes de la zona sobre la importancia de optimizar el recurso hídrico.

También en 2023, la provincia de Mendoza emitió un bono social, verde y sustentable por $4.800 millones, con destino a la obra de extensión del Metrotranvía de Mendoza, Etapa III. Con esta operación también se refinanció más de 50% de los Títulos de Deuda 2023 de la provincia de Mendoza (PMJ23). Tanto el transporte público eléctrico como la refinanciación implicaron para el Gobierno un “mejoramiento de la sostenibilidad de la deuda pública provincial y una oportuna ejecución del plan de obras de infraestructura”.