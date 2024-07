Flexibilización del cepo: qué implica concretamente y a quiénes beneficia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios. A través de la Comunicación “A” 8074 dio a conocer las nuevas reglas que regirán con relación a la compraventa de dólares, así como al pago de liquidaciones de exportaciones. De esta manera, se comunicó que se eliminarán las restricciones para comprar dólar MEP, así como se especificaron normativas para facilitar el pago de importaciones.

Entre otros puntos, se amplió el monto por el que las personas no tienen obligación de liquidar los cobros de exportaciones de servicios. Aquí se pasa de US$ 12.000 a U$S 24.000 por año. Por otro lado, los autos y productos llamados “suntuarios” que pagaban a los 180 días corridos de fecha de oficialización, lo podrán hacer a partir de los 90 días corridos de la misma fecha. Por último, también hay cambios en las posiciones arancelarias que pagaban con el cronograma de 30-60-90 y 120 días.

Una vez que se oficialice la norma se pagará del 25% del valor por cuota al 50% a partir los 30 días corridos y un 50% a partir de los 60 días corridos. En este contexto, el economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, expresó que esta flexibilización en el mercado de importadores acorta el plazo de pago hacia el exterior. La medida, además, complementa el bono utilizado para regularizar las deudas de importadores (Bopreal).

Por su parte, el economista de International Value Group, Daniel Garro, destacó que el acortamiento de los tiempos para saldar importaciones es parte del lento camino hacia la finalización del cepo. Por otra parte, según Vargas, esta suerte de agilización daría ventaja al crecimiento de las importaciones lo que, en principio, haría disminuir la inflación. “Sin embargo, esto es bastante relativo”, reflexionó el especialista, por lo que habrá que esperar para tener claras las consecuencias.

Qué pasa con la compra de dólares

Las flexibilizaciones anunciadas por el BCRA también facilitan la adquisición del dólar MEP, que antes tenía diversas restricciones. De este modo, para las personas físicas, la nueva norma implica, por un lado, que no tendrán límites para la compra de dólares, algo que todavía persiste en la adquisición del dólar oficial, ya que sólo puede adquirirse hasta 200 dólares. Esto, por supuesto, siempre que los fondos con los que se vaya a comprar la divisa MEP estén debidamente blanqueados y justificados.

Muchos ahorristas, todavía hacen el rulo financiero, que continuará a pesar de la nueva normativa.

"A partir de ahora, todos van a poder acceder al MEP a través del homebanking", explicó Vargas. A esto se suma que antes las personas no podían comprar dólar MEP si recibían algún tipo de subsidio estatal, incluido el de las tarifas. Ahora, hasta quienes reciben algún tipo de plan y puedan justificar sus ingresos podrán comprar dólar MEP –es decir de manera legal- que hoy cuesta unos cien pesos menos que el blue. Sin embargo, esta resolución no terminará con la vida de los arbolitos ni de las cuevas.

Es que según explicó Mauro Formini, contador y asesor financiero, esto no hará desaparecer el negocio del dólar paralelo. En primer lugar, porque las restricciones existentes para acceder al MEP no funcionaban de hecho, ya que las personas tenían que firmar una declaración jurada que pocos cumplían porque no había un cruzamiento de datos. En coincidencia, Garro expresó que la flexibilización anunciada para el dólar no posee resultados concretos, debido a que nadie controlaba los formularios para poder comprar.

"El mercado del blue siempre ha existido y no va a dejar de hacerlo porque se flexibilicen estas normas", opinó Formini. Más allá de que las restricciones no eran tantas en los hechos, lo cierto es que para acceder al MEP hay que justificar los ingresos algo que, en contextos de creciente informalidad, no es tan sencillo.

Por otro lado, el especialista en finanzas explicó que tanto el blue como el MEP se retroalimentan de alguna manera debido a que esa diferencia que tienen les sirve a muchos para hacer el rulo financiero. "Mucha gente compra el MEP que hoy está en torno a los $1.300 y vende en el blue que cuesta unos $1.445 para hacer una diferencia", ejemplificó Formini.