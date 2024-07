Lucha antigranizo: el Gobierno acelera los seguros y créditos, pero los productores todavía dudan

El cambio en el método con el que el Gobierno de Mendoza encará para la temporada 24/25 la lucha antigranizo es un hecho. La decisión de eliminar de manera definitiva la mitigación con aviones que disparaban bengalas de yoduro de plata para menguar su crecimiento es definitiva, sumado a otros cambios el sistema de seguro y la implementación de financiamiento, pero los productores todavía muestran reparos.

Como pudo saber MDZ, lo cierto es que desde Casa Gobierno esperan para la semana que viene tener todos los detalles de cómo será el nuevo seguro agrícola, con el que esperan “proteger al pequeño productor”, mientras que, en paralelo, para agosto también estaría disponible la primera línea de financiamiento a cargo del Banco Nación, la cual pondría a disposición de los productores 20 mil millones de pesos.

Asimismo, se gestionarán otros 10 mil millones de pesos por medio del Banco de la Ciudad y la misma cifra se licitará entre los privados.

El cambio en la política “no supone un ahorro para el Estado mendocino”, indicaron fuentes oficiales, sino un redireccionamiento en la estrategia con la cual se encara un problema que arrastra años en la provincia. “Lo que pretendemos es asistir al productor pequeño de modo tal que pueda tener, luego de la contingencia, capital de trabajo para el próximo ciclo agrícola”, explicaron a este diario fuentes del Gobierno de Mendoza.

En este sentido, lo que argumentaron es que el sistema actual “expulsa al pequeño productor”, ya que no cuenta con la espalda financiera de aquellos de mayor escala.

La lucha antigranizo mediante aviones llegó a su fin en Mendoza.

La propuesta oficial

El argumento de las autoridades locales para llevar adelante esta decisión es que “no está probada la eficiencia del sistema” que se ha implementado hasta ahora. En este sentido, explicaron con estadísticas que en los años en los que se ha registrado una menor cantidad de denuncias de pérdidas totales por tormenta de granizo tienen una estrecha relación con el aumento por la caída de heladas que afectaron la producción.

“Siempre hablamos de denuncias que se presentaron, no de la cantidad de granizo que cayó. No es casual que vos tengas caída de denuncias por granizo contra aumento de denuncias por heladas. ¿Por qué? Porque las heladas se producen en septiembre, en octubre, y cuando hay una helada tardía, en noviembre. Y las de granizo son a finales de noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces, cuando vos has tenido crecimiento de heladas, el productor denunció la helada, y no implica que no le haya caído granizo, sino que no denunció granizo porque ya no tenía nada”, fue el argumento oficial.

Ejemplo de estos “picos” se pueden apreciar en las temporadas 2013/2014, con 44.665 hectáreas de producción vitícola, frutícola, hortícola y otras afectadas al 100%, contra 3.717 hectáreas afectadas al 100% por granizo, la cifra más baja del registro histórico. O el de la temporada 2022/2023, cuando hubo 52.953 hectáreas afectadas por heladas vs 14.068 por granizo.

Con este argumento sobre la mesa es que proponen cambiar las herramientas actuales: un seguro de $250.000 por hectárea afectada; subsidios en el costo de la tarifa eléctrica, canon de irrigación, diferimientos de impuestos y otros beneficios, que son un paliativo al productor; y el sistema de mitigación aérea (con un presupuesto previsto de 10 mil millones de pesos).

En contrapartida, esta temporada se podrán a disposición un nuevo seguro agrícola con un un monto cercano al costo de producción por hectárea, y que contemple también la pérdida de valor por inflación; subsidios a tasas de interés bancarias para obtención de líneas de crédito para malla, eficiencia energética o eficiencia hídrica; asistencia financiera a productores pequeños que no puedan acceder al sistema bancario tradicional; y los beneficios propios de la Ley de emergencia, en caso de que se declare esa temporada.

En este aspecto, las fuentes del Gobierno de Mendoza explicaron que todavía queda ultimar detalles de cómo funcionará el nuevo sistema de seguro y, principalmente, cómo será el sistema de ajuste del monto a cobrar (suelen pasar varios meses desde la denuncia del productor y el momento del cobro). Aunque aclararon que para el mes de agosto ya debe estar operativo.

“Preferimos asignar mayor cantidad de dinero a los productores pequeños a través del seguro, a través del subsidio de tasa, a través de otro tipo de asistencia, que sostener un sistema que claramente no los está beneficiando”, completaron las fuentes oficiales. La nueva estrategia gubernamental apunta a proteger al pequeño productor.

Los reparos productivos

Algo en lo que coinciden los productores consultados por MDZ es en la falta de consulta por parte de las autoridades provinciales para la implementación de los cambios. Incluso, en los últimos días se dio una manifestación de Productores Unidos y Autoconvocados de Mendoza que llevaron al cuarto piso de Casa de Gobierno sus inquietudes sobre esta decisión y otras como el nuevo Código de Aguas y la ley de contratos.

También la Asociación de Viñateros de Mendoza, por medio de su presidente Eduardo Córdoba, había planteado la falta de diálogo sobre los cambios en la lucha antigranizo.

“La Asociación Viñateros de Mendoza ha trabajado históricamente bajo un enfoque de análisis profundo de cada tema y de las decisiones tomadas tanto por el Poder Ejecutivo provincial como por diversas instituciones nacionales. En este contexto, criticamos la medida de suspender la lucha antigranizo sin exponer los datos concretos de su funcionamiento y sin una consulta previa adecuada”, expresó Córdoba.

Otro de los problemas planteados por las entidades productoras es el histórico fracaso de la implementación de seguros agrícolas. Por caso, Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, comentó que esto no es una problemática nueva. Incluso, hace ya siete años había planteado el problema del seguro agrícola en Mendoza haciendo un repaso de más de 100 años implementando diferentes métodos que no han logrado zanjar el problema de raíz.

En ese repaso mencionó 12 propuestas que han ido desde instrumentos con responsabilidad de aseguradoras privadas, otros con gestión 100% estatal y otros con aportes de los productores combinados con una prima del gobierno mendocino. Para los productores el problema no ha encontrado solución y la falta de claridad en las condiciones que tendrá este nuevo seguro es una de las grandes dudas que plantean.