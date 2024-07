Aguinaldo: opciones para inversión en plataformas y billeteras virtuales

Aunque el Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo es una buena oportunidad para saldar deudas o adquirir bienes postergados, para muchos representa un excelente momento para ahorrar, para lo cual acertar con la mejor estrategia de inversión es imprescindible.

Las plataformas digitales y billeteras electrónicas abrieron en los últimos años un universo cada vez más amplio de oportunidades de inversión al alcance de la mano. Pero para no fallar es crítico dar con las mejores opciones.

Desde Reba, la entidad de servicios financieros, aconsejan dividir el presupuesto en tres partes. El 50% del ingreso puede ser destinado para comprar dólar MEP y crear un fondo de emergencia, un 30% puede ser destinado a un Fondo Común de Inversión o Plazo Fijo y así poder aprovechar dinero extra todos los meses y por último, recomienda que el 20% restante se destine a deudas o compras que se postergan.

“La compra de dólar MEP es una alternativa viable para quienes deseen adquirir la moneda extranjera sin tope mensual de compra, en un entorno seguro. Podés hacerlo con Reba en pocos pasos a través de tu cuenta de inversión”, señala Vanesa Di Trolio, Gerente de Retail de Reba.

Ualá

Otra de las empresas que ofrece parte de ese menú es Ualá, la billetera virtual que a través de una misma app propone diferentes instrumentos de inversión.

Las opciones son:

Fondo Común de Inversión (FCI): se puede ingresar con un monto mínimo de $1 y no se requiere de un tiempo de permanencia, pudiendo suscribir y disponer del dinero en cualquier momento. Esta alternativa es ofrecida por la ALyC Ualintec Capital a través de la app Ualá.

Plazo Fijo (PF): es posible invertir fondos en un plazo fijo y asegurar una tasa de interés fija, que actualmente es de un 35% (TNA). Permite obtener ganancias con un monto mínimo de $1,000, y con la flexibilidad de elegir plazos de 30, 60 o 90 días. Esta alternativa es ofrecida por Uilo a través de la app Ualá.

Dólar MEP: se puede acceder a la moneda estadounidense en pocos clics, de una forma fácil, 100% online y en pocos clicks. Permite adquirir dólares a través de la compra y venta de bonos en el mercado local, aprovechando la brecha cambiaria. Esta alternativa es ofrecida por la ALyC Ualintec Capital a través de la app Ualá.

CEDEARs, Acciones y Bonos: es posible invertir en CEDEARs (Certificados de Depósito de Argentina). , que representan una porción de una acción de una empresa que cotiza en el exterior; en Acciones, que pueden ser de empresas nacionales o internacionales que cotizan localmente; o en Bonos, que son instrumentos de deuda emitidos por empresas o el Estado Nacional, los Estados provinciales o los Municipios para financiarse. Invertir en estos instrumentos te permite diversificar tu portafolio y acceder a oportunidades de crecimiento en mercados tanto locales como globales. Estas alternativas son ofrecidas por la ALyC Ualintec Capital a través de la app Ualá.

Cómo calcular el aguinaldo

El monto del aguinaldo depende de los meses trabajados. Según establece la ley laboral, “El importe a abonar en cada semestre es liquidado sobre el cálculo del 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

Para calcular el primer pago del aguinaldo, se considerará el salario más alto del período de enero a junio, incluyendo horas extra, vacaciones y otros plus recibidos (ej. vacaciones y plus vacacional, bonus o bonos por objetivos cumplidos, etc). Para la segunda cuota, se considerará el salario más alto del período de julio a diciembre bajo los mismos criterios.

En caso de que no se haya trabajado todos los meses de cada uno de los semestres, ya sea porque se ingresó a la empresa u organización en medio del semestre o porque se terminó el contrato antes de cerrar el período, le corresponderá al empleado un aguinaldo proporcional a los meses trabajados.