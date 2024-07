Las definiciones clave de un importante economista sobre el cepo y la inflación

Un nuevo capítulo se escribe alrededor del cepo al dólar y la posibilidad de sacarlo. El Gobierno puso el foco en esta promesa electoral, y el presidente Javier Milei señaló que el levantamiento del cepo cambiario también está vinculado a la reducción a cero de la inflación y la tasa de devaluación.

"Convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual", fue el nuevo objetivo que señaló el Presidente al contestar una pregunta sobre el cepo en la red social X.

Al ser consultado sobre si había alguna posibilidad de que el cepo fuera levantado en los próximos 90 días, Milei precisó tres condiciones para que eso ocurra.

Milei aseguró que la salida del cepo también requiere de inflación cero.

"Se tienen que dar tres condiciones en conjunto... Terminar con los pasivos remunerados. Terminar con los PUTs. Y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual...", posteó el presidente.

Hasta este miércoles, Milei sólo hablaba de la situación del Banco Central y de la acumulación de reservas para poder respaldar la salida del cepo cambiario.

Milei también se refirió a la tasa del interés de política monetaria, lo cual está ligado a la salida del cepo y señaló que el crawling peg bajaría si lo hace la tasa de devaluación.

Un seguidor lo consultó sobre "cuando el crawling peg" bajará al 1% a lo que el presidente le contestó: "Cuando la inflación esté cerca del 1%".

De esta forma el presidente alineó las expectativas de devaluación a la inflación, en medio de la tensión cambiaria.

Javier Milei ató la posibilidad de quitar esta restricción cambiaria cuando la inflación se acerque a cero. En este contexto, continuaron las repercusiones, y el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, salió a apoyar sus políticas económicas aunque con reservas.

Milei lleva adelante dos batallas en simiultáneo: el cepo al dólar y la inflación.

"Las condiciones que ayer mencionó en Twitter para levantar el cepo no se van a poder realizar en tres meses, puede ser a fin de año", analizó en diálogo con Radio 10. Y agregó: "Creo que el cepo es una anormalidad. Los países no tienen un cepo como la Argentina. No es habitual, es una anomalía".

En este orden, Artana coincidió con Milei en las tres condiciones que son necesarias para salir del cepo: pasivos remunerados, puts y baja de la inflación.

Por otra parte, el economista hizo referencia al comportamiento de los precios y aseguró que "la inflación de junio dará más alta que en mayo por los retrasos en la suba de las tarifas, pero se mostró confiado sobre el sendero a la baja para los próximos meses". Y en lo que respecta al corto plazo, sostuvo que “la inflación está entre 4% y 5% mensual, lejos del nivel que quiere el Presidente para salir del cepo".