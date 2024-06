¿Inflación cero? La exageración de Javier Milei y qué pasará con el precio de alimentos

Recientemente, se conoció un informe de la consultora Econométrica en el que se reveló que la inflación de 'Alimentos y Bebidas' fue del 0% en la tercera semana de junio. Rápidamente, algunos especialistas llevaron este dato un eslabón más arriba y recordaron que el fenómeno de "la inflación cero" a nivel general es un hito que no se registra hace más de 20 años. Por su parte, el presidente Javier Milei dio una entrevista radial y celebró con bombos y trompetas este dato.

“Eso significa que vamos por el camino correcto -en referencia a la inflación-, falta mucho, pero aparecen indicios de que las cosas están funcionando. Hubiera sido una catástrofe si no actuábamos correctamente", expresó el mandatario en declaraciones a Radio Mitre. Y destacó que "no hay país del mundo que no reconozca nuestra tarea titánica en términos del ajuste que estamos haciendo, ponderan nuestra política".

Desde MDZ, se consultó a economistas referentes en el tema tanto para analizar el comportamiento de los precios en el rubro de 'Alimentos y Bebidas' como para tener un pronóstico de la inflación en el corto plazo.

Los precios de alimentos continúan desacelerándose y generan entusiasmo en el Gobierno.

Alimentos se desacelera con fuerza

Hay que partir de que "Alimentos y Bebidas" tiene una incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general de casi el 27%. Con la mayoría de los rubros desacelerando, éste sigue explicando un porcentaje elevado de la inflación general y es el rubro con mayor incidencia.

Además de Econométrica, otra de las consultoras económicas que realiza una medición semanal de los precios de este rubro es LCG. Florencia Iragui, economista de la entidad, expresó que "con datos de hasta el miércoles 19, la inflación promedio mensual medida en 4 semanas de 'Alimentos y Bebidas' hasta la tercera semana de junio nos da 4,1%, y que al compararlo con mayo es un poco más elevado (en la tercera semana de mayo la inflación mensual promedio de 4 semanas era 1,6%). En este sentido, observó que, si bien se aceleró, no hay grandes picos, e incluso, podría haberse llegado a cierto piso.

Al ser consultada, específicamente, por la medición de la última semana de mayo y principios de junio, en la que el IPC semanal de alimentos les dio 0%, analizó: "Es verdad que a nosotros en el estudio de Precios de Alimentos y Bebidas nos dio una variación del 0%. Hay que recordar que a veces, el día en el que se hace el relevamiento puede diferenciar el porcentaje de variación. Puede que algún relevamiento de hoy de 0%, en otro momento positivo, y en otro, una caída de precios. Lo destacable es el promedio mensual que tiendan en su mayoría a lo mismo".

María Castiglioni, economista y directora de C&T Consultores, detalló que hasta el momento, la inflación núcleo siguió desacelerándose durante las últimas tres semanas de junio, y en particular, en 'Alimentos y Bebidas' hubo una leve caída en la segunda y tercera semana. En este sentido, indicó que empujó el nivel de precios "la baja en verduras (que subieron fuerte en mayo), pero también otros productos".

En esta línea, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, profundizó: "El tema de la fruta y verdura siempre tiene un comportamiento que acelera la inflación de alimentos o la baja. Lo que sí, es que Alimentos venía dando parecido al resto de los rubros en para en junio".

Por su parte, Aldo Abram, director Ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, apuntó a la emisión descontrolada del Gobierno anterior en el marco de la campaña a presidente de Sergio Massa, y aseguró que ello fue la causa de que "el poder adquisitivo se desplome". En este sentido, argumentó que "la pérdida de poder adquisitivo del peso desde que asumió Milei es poco relevante" y que "lo que primero reacciona desacelerando sus precios -en referencia a la política económica implementada- es alimentos". La pérdida de poder adquisitivo en la era Milei le va poniendo un piso a la caída de alimentos.

En esta línea, indicó que esa pérdida de alrededor del 2% le va poniendo un piso a la caída de alimentos. "Ahora bien, eso no significa que necesariamente va a bajar a cero. Puede ser alguna medición mensual, pero seguramente cuando se pondere en el valor mensual no va a dar cero por ciento, sino que va a mostrar una tendencia a la desaceleración", explicó Abram en diálogo con MDZ.

Inflación de junio

Desde C&T indicaron que "después de la primera semana con más inflación, producto de los aumentos de regulados (tarifas, subte y prepagas donde hay un mix según la empresa), la inflación total les dio una leve caída en la segunda y tercer semana. Lo que permite estimar que si se mantiene esta tendencia en la última semana, la inflacion total podria cerrar entre 4,5% y 5%. Es decir, algo arriba del excelente nivel de mayo, pero debajo de lo que el mercado estimaba a comienzos de mes".

A lo que Castiglione graficó: "Obviamente, regulados es lo que más va a impactar en la inflación de junio junto con algo de turismo por el fin de semana XL que pasó. Es más bien una cuestión estacional, aunque como contrapeso están bajando las verduras y las frutas que también son estacionales. Por ahora nos da al alza, pero que hay que ver cómo queda el juego entre todas las fuerzas". "La (inflación) núcleo sigue mostrando una tendencia a la baja y eso para nosotros es lo más positivo", cerró.

Desde la consultora Equilibra estiman que la inflación rebotará este mes como consecuencia de todos los shocks específicos que hubo en mayo tuviste. Sigaut enumeró: "Vas a tener prepagas en junio subiendo hasta 8,8%, el impuesto a los combustibles que se postergó a junio. Eso no lo tuviste en mayo y te ayudó a tener una inflación muy baja de 4,2%, pero te va a impulsar la inflación en junio. De hecho, nosotros estamos viendo el IPC en torno 5,5%. Y efectivamente, regulados va a ser el que más empuje los precios, porque subieron por primera vez en mayo en línea con el nivel general".

La suba de tarifas de luz y gas empujarán con fuerza la inflación de junio.

Por su parte, la consultora LCG pronosticó que este mes se incorporan los aumentos de electricidad, gas, prepagas (que el mes pasado ayudó a la desaceleración notablemente), combustibles, subtes en CABA. "Todos estos son regulados e impactan directa e indirectamente en la inflación general. Lógicamente, su aumento impacta en la inflación general como tal, pero además hay que ver que rol juegan las segundas vueltas, donde el incremento de los precios de ciertos servicios se traslada a otros rubros", dijo Iragui.

Pronóstico inflacionario a corto plazo

Más allá del rebote que se espera que haya en la inflación, la gran incógnita que surge es ¿qué va a pasar después? ¿El Gobierno puede sostener la desaceleración inflacionaria o puede dispararse ante un intento de quitar el cepo al dólar?

Abram explicó que "los bienes tienden rápidamente a reflejar esa mínima pérdida de poder adquisitivo que está teniendo nuestra moneda, mientras que los servicios, sobre todo los precios regulados, son los que están ahora sosteniendo la inflación alta". En este marco, para la Fundación Libertad y Progreso, el IPC de junio será de más de 5%, alrededor de 5,4%. En tanto, en la medida que la actualización de las tarifas de servicios públicos y los precios regulados se vaya completando, las tasas de inflación que se estabilizarán entre 4% y 5%.

En este sentido, también se expresó Iragui, quien puntualizó en los efectos de segunda vuelta y el impacto en los próximos meses, tanto de las continuas subas de electricidad y gas como del proceso de quita de subsidios hasta noviembre.

Se espera que en el corto plazo la inflación se estabilice entorno al 4% o 5%.

Por su parte, para Sigaut, la inflación también se estabilizará en torno al 4% o 5% "en la medida que el mercado cambiario esté tranquilo". Y añadió como fusible de aumento que "la inflación puede estar en torno cuatro 5% mensual por un par de meses, pero en el momento que se quite el cepo, el tipo de cambio oficial va a subir, y probablemente, termine convergiendo la unificación más cerca del financiero que del oficial. Lo que sería un salto de hasta 40% por la brecha. Y alguna devaluación de esa medida, obviamente, por un par de meses va a acelerar la inflación a niveles de entre 8% y 10%".

Castiglioni hizo referencia a la Ley Bases y al paquete fiscal: "Si se aprueba, va a ayudar a generar mejores expectativas porque permitiría bajar el Impuesto a PAIS a 7,5%. Eso es bueno porque baja el costo de insumos y bienes de capital, que es lo que más importa. Y esto ayuda en la competitividad".

Y cerró: "Nosotros creemos que hay buenas chances de que si el dato de junio cierra tan positivo, se genere realmente una expectativa positiva en términos de la lucha contra la inflación. Creemos que los precios están realmente dando escalones a la baja y con una idea del Gobierno de hacer ese forward looking de ajuste, se ayuda también a que no tengas mucha indexación desfasada en el tiempo".