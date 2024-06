Javier Milei confirmó que hubo inflación 0 en la tercera semana de junio

El presidente Javier Milei continúa con su gira por Europa, y desde allí, habló para reafirmar el rumbo político-económico de su Gobierno. Las declaraciones se dieron luego de que, las últimas horas, se conoció un informe de la consultora Econométrica en el que se reveló que la inflación de alimentos y bebidas fue del 0% en la tercera semana de junio. Hecho que no se había registrado hace 30 años.

Al ser consultado al respecto, el mandatario argentino dijo en dialogo con Radio Mitre: “Eso significa que vamos por el camino correcto -en referencia a la inflación-, falta mucho pero aparecen indicios de que las cosas están funcionan. Hay sectores a los que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación".

Al mismo tiempo, sostuvo que "hubiera sido una catástrofe si no actuábamos correctamente", y destacó que "no hay país del mundo que no reconozca nuestra tarea titánica en términos del ajuste que estamos haciendo, ponderan nuestra política".

Inflación: una consultora privada reveló que la semana pasada se alcanzó el mejor registro en 30 años / Foto: Shutterstock.

"La verdad que venir de 17.000% y bajar a 50% de inflación, sin que haya dos hiperinflaciones en el medio, que se licúen los salarios reales o una expropiación tipo Plan Bonex, o que se fijen precios o se fije el tipo de cambio, habla de la miseria de otros colegas", agregó Milei.

Milei negó una nueva devaluación

Respecto a los rumores de que el FMI le pidiera una devaluación, el mandatario fue tajante y sostuvo que "es falso eso". Y aclaró: "De hecho, el propio ministro Caputo salió a explicar que cuando se lee correctamente el informe no señala eso. Hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes. Nosotros creemos que funciona de otra manera”.

“El problema de la Argentina no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando”, aclaró Milei, dejando entrever que una devaluación no es la solución a los problemas económicos del país.

Milei y su gira por Europa

El mandatario expresó: “El balance del viaje, desde mi punto de vista, fue un viaje excelente porque hemos tenido una reunión muy positiva con la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y la reunión con el canciller (Olaf) Scholz fue extremadamente positiva donde el ministro alemán nos preguntó cerca de cómo estaba funcionando el programa económico dado que tiene un peso importante dentro del Fondo Monetario Internacional, de cuáles eran las perspectivas hacia futuro”.

“Estuvimos también hablando acerca de algunos inconvenientes que tuvieron empresas alemanas en Argentina y cómo estábamos avanzando en la solución de dichos problemas. Abordamos temas respecto a recursos naturales de extremada importancia para Alemania y eso estaría motivando que se hicieran muchísimas inversiones en Argentina y estuvimos discutiendo el ingreso de Argentina a la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la OTAN y lo que tiene que ver en el sentido de la integración entre el Mercosur y la comunidad económica europea”, concluyó Milei.