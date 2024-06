Vinos: a qué se debe el crecimiento en las ventas en medio de la fuerte recesión

Con caídas fuertes durante todo 2023 y buena parte de 2024, que persisten en la medición acumulada, en mayo la venta de vinos en el mercado interno tuvo un incremento. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el quinto mes del año los despachos de vino en Argentina mejoraron 6,5% en la comparación interanual. Se trata de un número positivo en medio de diversas dificultades que la industria acarrea desde hace tiempo.

Sin embargo, todavía falta para saber si la mejora es algo estacional o coyuntural o si, por el contrario, puede convertirse en tendencia en los meses de junio y julio. Aunque la industria no pierde la esperanza, el panorama es complejo.

El crecimiento de mayo se explica por una suba de vinos color del 11,5%, ya que el blanco registró un resultado negativo de -5%. En el acumulado entre enero y mayo de 2024, la tendencia todavía es negativa, ya que las ventas en el mercado interno marcan una diminución de 3,5%. El mayor impulso viene dado en el crecimiento mensual, debido a que entre el cuarto y el quinto mes el aumento fue de 23%.

Por otro lado, el incremento lo explica la mayor venta de tetra brick, un vino que está en la base de la pirámide y que mejoró 20,5%. La botella, por su parte, tuvo un 2,5% de número positivo, mientras que la lata creció mucho, pero considerando que es un envase de poco uso todavía. Así, el salto podría deberse a distintos motivos y es probable que todavía sea algo específico o coyuntural.

Fuente: INV

El referente del Fondo Vitivinícola Argentino, Sergio Villanueva, expresó que hay que esperar para analizar los números en un plazo mayor. Sin embargo, celebró que el vino haya comenzado a descontar la caída y mostrar una recuperación paulatina. Agregó, por otra parte, que lo que mide el INV son los despachos que, aunque están atados al consumo interno, no siempre lo reflejan de manera idéntica. Es que los despachos son las compras que los distribuidores e intermediarios hacen a las bodegas que pueden deberse a faltas de stock u otros motivos.

Las causas de la mejora

La mejora de los datos de mayo, no obstante, tiene algunas explicaciones según el director del Fondo Vitivinícola, la entidad encargada de promocionar los vinos dentro del país. En medio de la recesión existente, la primera razón tiene que ver con los precios. La baja en el consumo de esta bebida está fuertemente atada al poder de compra de los salarios que pierden contra la inflación desde hace varios meses. Al no ser una prioridad, la mayoría no lo elige. De hecho, este es un dato clave debido a que fue el tetra, el vino más económico, el que traccionó la mejora.

El formato tetra brik fue el que más creció el mes pasado.

Relacionado con el poder adquisitivo, se suma otra causa que tiene que ver con los precios relativos. Es decir, con si la bebida nacional está barata o cara en comparación con sus competidores. “El valor del vino ha mejorado con relación a sus competidores y están más competitivos”, destacó Villanueva, quien agregó que “siempre decimos que a la gente le gusta tomar vino, pero el problema suele estar en los ingresos”. En este marco, y en línea con lo sucedido con otros productos debido a las bajas ventas, los vinos se volvieron más accesibles al público en general.

Por otra parte, los supermercados han vuelto a hacer promociones fuertes con ofertas y buenos precios. Es común ver los 3x2 que la gente aprovecha, así como una mayor paridad de los productos que compiten con otras bebidas como es el tetra brik. Hasta hace poco el valor de una caja era poco menos que el de una botella y ahora esa diferencia ha crecido. Además, este tipo de vino permite mayor rendimiento debido a que muchas personas lo rebajan con soda. “Estamos esperanzados por esta performance y veremos cómo viene junio”, cerró Villanueva.