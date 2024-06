El duro pronóstico de Carlos Melconian sobre la suba del dólar y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Carlos Melconian compartió sus observaciones sobre el nuevo desembolso que recibió el Gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y le puso un freno a las expectativas del oficialismo por un nuevo acuerdo. Además, se refirió a la suba del dólar y consideró en ese sentido que el tipo de cambio "está al límite".

En contacto por Radio Mitre, el economista se refirió a las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con el FMI y consideró que hay que mantener la prudencia ya que los verdaderos desafíos del acuerdo comenzarán a partir de septiembre.

"El Fondo cierra esta segunda etapa de revisión en septiembre. Antes ninguna meta se cumplía y no pasaba nada. El Fondo, que no le paró nada al Gobierno de Alberto Fernández, ¿va a parar algo ahora? Van a esperar a que termine este ciclo, esto arranca a partir de ahí", planteó.

Y explicó: "En los próximos dos años vamos a tener que pagar 6 mil y pico de millones de dólares de intereses y en el 2027 hay 7 u 8 mil más, un paquete de 15 por tres años. El Fondo se va a querer sentar a hablar de lo que les tenemos que pagar en el 2025, 2026 y 2027, no de darnos plata fresca".

Ante la pregunta sobre si está atrasado el tipo de cambio, Melconian respondió: "Está ahí, en el límite, donde en la foto no tenés riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación, y vos querés seguir al 2% mensual, tenés una problema. Vamos a distinguir foto de película".

"Se vendía a la ley como que era un pacto de régimen, pero el verdadero cambio de régimen que ellos tienen es eliminar el déficit fiscal. Ni siquiera hay necesidad de este sobreajuste", consideró.

En ese sentido, el expresidente del Banco Nación remarcó la importancia de que el Gobierno no pierda el equilibro fiscal. "Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metés en un problema. Y va a depender del superávit de comercio, de los precios internacionales, de la eliminación del cepo, de la eliminación del impuesto PAIS", explicó.