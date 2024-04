La lapidaria frase de un exministro macrista sobre el superávit fiscal de Javier Milei

El presidente Javier Milei atraviesa una semana compleja en donde debe mostrar músculo político y lograr que el Congreso le apruebe la nueva ley ómnibus y el paquete fiscal. En medio de esta batalla con la oposición, le llueven las críticas hacia su gestión, específicamente, la política de ajuste implementada para lograr los superávits gemelos. Los cuestionamientos ya no vienen solamente de la oposición, se sumaron economistas de renombre que militan sus mismas ideas. Entre ellos se encuentra Hernán Lacunza, exministro de Economía de Mauricio Macri, quien advirtió que el Gobierno debe replantear la política económica.

“El Gobierno ya empezó a advertir que el ahorro del primer trimestre no se va a extender porque tiene que pagar la luz. Pero lo importante es el cambio de sesgo o rumbo en la política. Esto que se hacía de que puedo gastar todo y después vemos, no funciona. La gente queda afuera cuando las cuentas no cierran”, sostuvo el economista en una entrevista en LN+.

Y analizó que "si bien las medidas económicas de la anterior administración habían dejado al país en rumbo a una hiperinflación y un posible corralito, mucho de la herencia que el Gobierno asegura haber recibido tiene cierta ficción”. En este sentido, afirmó que ese relato fue parte del método que Milei para controlar la inflación a través "del ajuste fiscal severo, la no convalidación con emisión monetaria y el atraso cambiario".

Hernán Lacunza advirtió que el Gobierno deberá replantear la política económica.

Recesión económica, ¿sin piso?

Al ser consultado por la caída de la actividad económica y un rebote económico, Lacunza advirtió que “Todavía no se ve el piso”. Y analizó que “el rebote en ‘V’ no va a suceder”.

“Lo que vivimos es más una crisis de insuficiencia de demanda. Estas son más parsimoniosas, más con forma de “U” asimétrica, como la de marca de ropa deportiva, que cae mucho y después rebota de a poquito. En cambio, el rebote en ‘V’ se da en crisis de oferta, como ocurrió con la pandemia, en donde cerrás comercios y fábricas, y después abrís, pero con toda la capacidad instalada y los ingresos que se mantuvieron”, explicó el economista.

“El riesgo a evitar es que sea una ‘L’, una caída. Y todavía no se ve el piso. Según los números disponibles de marzo y preliminares de abril, marzo fue inclusive peor que febrero, por lo que no hay tal cosa como un rebote todavía. Caen muchos sectores a dos dígitos”, añadió el exfuncionario macrista.

A modo de análisis sentenció: “Se necesita que baje la inflación, que es el objetivo de primer orden y casi excluyente que tiene el Gobierno, el cual es sano y bueno porque la inflación mata, pero hay que tener en cuenta que la economía es un sistema, y que si te concentrás en un solo objetivo, entonces desatendés los otros”, expresó y agregó: “La recesión es muy aguda, y el riesgo es que se consiga una inflación baja, pero a costa de un atraso cambiario incipiente y manejable, por ahora, pero peligroso dentro de cinco meses, y menos manejable, con una economía que no se termina recuperando. En ese entonces, el activo político de que la calle lo banca se puede empezar a erosionar”.

Fuerte crítica de Cristina Kirchner al modo en que Milei logró el superávit fiscal".

Otro "palo" a Milei

Al ser consultado por las críticas de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, fue tajante: “Más allá de las chicanas políticas de CFK, y a pesar de que se enoja el Presidente, se habla de calculadora o motosierra, donde el 30% es motosierra, o sea ajuste en el gasto permanente como la obra pública y el corte a las transferencias a las provincias. Después hay un 60% de licuadora porque no corrijo por inflación, sino por gastos importantes como salarios públicos y jubilaciones”.

“En lo primero que puedo recortar es en no arreglar el baño, puedo vivir con eso, pero no se puede vivir sin mandarle dinero a mi suegra o a mi hija. Bajó la calidad de vida. El tercer componente que comprende el último 10% del ajuste es el freezer, y que no se tuvo en cuenta para hablar de superávit, es decir, no se pagó el subsidio de Cammesa en el primer trimestre. Ese dato no se contabilizó. Si contabiliza, no tenés superávit, tenés un pequeño déficit”, concluyó Hernán Lacunza.