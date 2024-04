La estrategia del Gobierno para engordar las reservas del Banco Central

Las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) llegaron al nivel de 700 millones de dólares - valor que no se veía desde abril de 2023- y ya son positivas. Sin embargo, pese a que el Gobierno logró revertir los números rojos de la gestión anterior, está lejos de alcanzar la cantidad de divisas que necesita para eliminar el cepo. Además de su plan político-económico, y pese a que se espera un gran ingreso de dólares por la cosecha gruesa, el Ejecutivo tiene por delante fuertes compromisos de pago en los próximos meses.

En este complejo contexto, el BCRA deberá encarar una serie de acciones para fortalecer el nivel de reservas y no sufrir zozobras en los próximos meses. Con ese objetivo, el viernes el presidente de la entidad, Santiago Bausilli, viajará junto con la Canciller, Diana Mondino, a China para renovar un tramo del swap con China que forma parte de las reservas.

La negociación que será más de carácter político que económico, se centra en un segmento de U$S 5.000 millones vencen en junio de este año y que fueron utilizados en su momento por el exministro de Economía, Sergio Massa, para compensar la falta de dólares.

Las compras del BCRA en el mercado ya superaron los USD 3.000 millones en abril, pero aún está lejos de poder quitar el cepo.

Dada la situación en la que se encuentra el Banco Central, la salida posible que entienden los analistas que existe es una prórroga del vencimiento. Pero dada la relación tirante con el Gobierno chino a partir de la posición expresada por el presidente, Javier Milei, se espera un diálogo complejo.

Cuál es la situación de las reservas del BCRA

Un documento del BCRA reveló que las reservas netas no negativas en US$ 4.100 millones, dado los pagos de deuda que debieron realizarse desde la asunción de Javier Milei y pese a que se lograron comprar cerca de U$S 14.000 millones.

Una de las metas con el FMI era que el Banco Central logre acumular U$S 6.000 millones al 31 de marzo (no reservas positivas), lo cual dado los números oficiales se han cumplido, incluso admitido por el propio FMI.

Pese a las dudas por el nivel del tipo de cambio, el BCRA confía en una fuerte liquidación de divisas hasta julio, producto de la cosecha gruesa. Si bien se deberán afrontar pagos de deuda importantes, la autoridad monetaria espera pasar a terreno positivo en cuanto a la posición de reservas netas positivas.