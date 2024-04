El Banco Central compró más de US$ 3000 millones en abril

El Banco Central finalizó la jornada con un saldo positivo diario de US$ 124 millones por compras en el mercado libre de cambios, con lo que continúa en abril sumando dólares. En el mes lleva adquiridos US$ 3.020 millones y desde diciembre 2023 US$ 14.396 millones

En tanto, las reservas brutas informadas finalizaron con una nueva leve mejora y culminaron la jornada en US$ 29.894 millones, lo que implica que perdió US$ 12 millones a las arcas desde la jornada hábil anterior.

De esta forma, lleva ya más de US$ 8.800 millones adicionales a los que encontró el 10 de diciembre pasado cuando estaban en US$ 21.017 millones.

El Gobierno sigue acumulando dólares

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $872,5 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 359,81 millones, en futuros MAE por US$ 60 millones y en el Rofex de US$ 494 millones.

El dólar libre o blue cedió 0,5% y se vendió a $1.030 por unidad. En el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) bajó 0,6% y se vendió a $1.051 y un dólar MEP que perdió 0,8% y cotizó a $1.006.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 18,1% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $892 llegó al 15,5%.