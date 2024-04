Impuesto a las Ganancias: este es el piso que se estipula con la reforma impositiva de Javier Milei

Tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, el Gobierno nacional volvió a la carga con un nuevo proyecto y un paquete fiscal, que vuelve a poner en juego el Impuesto a las Ganancias. A partir de la reforma impositiva que propone el presidente Javier Milei, se volvería a bajar el piso a partir del cual los trabajadores pagan este gravamen.

En el proyecto de la nueva ley ómnibus, se establece que se empezará a pagar impuesto a las Ganancias una vez que se excedan los $1,8 millones de mínimo no imponible. Además, se crea una deducción especial para que el aguinaldo esté exento del pago del gravamen.

"No hay exención. El Sueldo Anual Complementario (SAC) está gravado en todos los casos. Lo que se crea es una deducción especial. Entonces, en la práctica, se supone que un soltero que gana $1.800.000 bruto, su salario no estará alcanzado por Ganancias, pero el aguinaldo sí. Para evitar eso, se crea esa deducción, que es una doceava parte de las deducciones personales, es decir, una parte de la Ganancia no imponible, de la deducción especial, de la carga de familia", explicó a MDZ, el tributarista Sebastián Domínguez.

En caso de que se apruebe la restitución de Ganancias, el piso del impuesto aumentaría.

Es un importante cambio respecto a la ley sancionada por el Congreso -impulsada por Massa- que elevaba el piso mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).

En este marco, y para graficar lo que implicaría la reforma Milei, SDC Asesores Tributarios realizó un cálculo basándose en que, recientemente, la ANSES fijó la base imponible máxima sobre la cual los empleados realizarán los aportes con destino a la jubilación, obra social y ley 19.032, a partir de mayo 2024. Esto incrementaría el piso de Ganancias para determinados empleados si es que se aprueba el paquete fiscal propuesto por el Gobierno.

El valor para el mes de abril es de $ 1.874.838,91 y se incrementa a $ 2.081.258,67 para el mes de mayo y siguientes.

En este sentido, Domínguez, CEO de la entidad, explicó: "Esto implica que los descuentos obligatorios serán mayores y, como los mismos son deducibles del impuesto a las Ganancias, en caso de aprobarse la reforma propuesta por el Gobierno, se incrementa el piso hasta el cual determinados empleados no pagarán este gravamen".

Para el empleado soltero todo sigue igual porque el piso estaba en $ 1.800.000 de sueldo bruto, que era inferior a la base imponible máxima ya vigente para abril. En cambio, para un empleado que dos hijos sin deducción de cónyuge, el piso en abril era de $2.057.405 y en mayo pasaría a $2.092.496.

Por su parte, el escenario para un empleado con deducción de cónyuge y dos hijos sería el siguiente: el piso en abril era de $2.300.000 y en mayo pasaría a $2.335.091.

El incremento del piso en $35.091 surge de aplicar el 17% de descuentos por sobre el incremento de la base imponible ($2.081.258,67 menos 1.874.838,91 por 17%).

Impuesto a las Ganancias: cómo queda la escala de deducciones

SDC Asesores Tributarios elaboró un cuadro en el que se detallan retenciones de Ganancias mensuales para empleados solteros, solteros con dos hijos y casados con dos hijos para el caso de aprobarse la reforma propuesta por el Gobierno, considerando la aplicación del impuesto a partir de mayo 2024, sin efecto acumulación de rentas de enero a abril 2024. Deducciones y escala del impuesto a las Ganancias / Fuente: SDC Asesores Tributarios.

Cabe destacar que, las únicas deducciones aplicadas han sido los aportes de jubilación, obra social y ley 19.032 hasta el tope de la base imponible fijada para mayo 2024.