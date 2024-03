Monotributo: quiénes deben pagar tres cuotas juntas el próximo trimestre

Los monotributistas tienen dudas sobre si este mes deben comenzar a pagar tres cuotas juntas debido a un anuncio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de una resolución para marzo, abril y mayo que, sin embargo, no abarca a todas las categorías. Por este motivo, es preciso informarse adecuadamente antes de realizar pagos que después son difícil de recuperar.

Desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) explicaron que no todos los que están inscriptos en este régimen deben pagar tres cuotas a partir de mazo. Lo que sí algunos tienen que abonar es el componente 20 o integrado del monotributo para saldar los meses en que no se hizo dicho pago. El 20 de marzo es el pago general de AFIP e Ingresos Brutos, que se suma a los componentes 21 (previsional) y 24 (obra social).

La contadora Noelia Villafañe, titular de MARA, explicó que en 2023 el ministro de Economía Sergio Massa había anunciado una serie de beneficios para los monotributistas, entre los que se encontraba la exención del componente integrado del monotributo entre septiembre del año pasado y febrero de 2024. No obstante, este beneficio no era para todos por igual, sino que se debían cumplir algunos requisitos específicos.

Quiénes deben pagar

Sin embargo, dicho anuncio quedó a mitad de camino, ya que además de la declaración de la prórroga de AFIP, el Congreso debía condonar por ley dicha deuda. En este marco, si bien la AFIP hizo la prórroga (artículos 1 y 2 RG 5411/2023), no hubo voluntad legislativa para que el Congreso ratificara la condonación. Por este motivo, desde la Asociación de Monotributistas realizaron algunas aclaraciones.

Según los analistas, es preciso informarse antes de realizar el pago extra.

El monotributista que no pagó, ahora no deberá pagar nada en el caso de que ya esté exento de dicho componente. “Si es categoría A y B puro, es decir que su único ingreso debe provenir del Régimen Simplificado y no tener jubilación, otro trabajo en blanco o similar, no pagará nada”, explicó Villafañe. Esto es porque en 2022 la Asociación logró que esta categoría estuviera exenta por ley.

En tanto, las categorías A y B no puros y las C y D, sí deberán abonar ese componente los meses de marzo, abril y mayo. Con la cuota de marzo de 2024 deberán pagar el componente integrado de septiembre y octubre del 2023, sin intereses. Con la cuota de abril 2024 tendrán que abonar el componente integrado de noviembre y diciembre del 2023 sin intereses. Y, con el pago de mayo de este año, deberán pagar el componente integrado de enero y febrero del 2024 sin intereses. Si el monotributista ya pagó dicho componente en su momento, no tendrá que abonar nada en estos meses.

El valor de la cuota y dónde consultar

Es común que muchos monotributistas no tengan claro si ya han pagado o no el componente 20. Por este motivo, para verificarlo, se puede ingresar a la Cuenta Corriente Monotributistas Autónomos (CCMA) en la página www.afip.gob.ar con CUIT y Clave Fiscal. “Aquí hay que observar en el costado izquierdo si el componente 20 -que es el integrado- está pagado o no”, declaró la titular de MARA. Villafañe, también instó a saldar dudas a través del whatsapp de la Asociación que figura en www.monotributistasasociados.com.ar.

Para recordar, el valor del componente integrado fue en 2023: Categoría A $496,85, categoría B $957,27, categoría C $1.512,56 (venta de cosas muebles) / $ 1.636,83 (locación de servicios) y categoría D $2.484,46 (venta de cosas muebles) / $ 2.689,05 (locación de servicios).

En 2024 el valor de esta parte del impuesto es: Categoría A $1.047,86; categoría B $ 2.018,89, categoría C $3.190,00 (venta de cosas muebles) / 3.452,09 (locación de servicios) y categoría D $5.239,75 (venta de cosas muebles) / 5.671,23 (locación de servicios).