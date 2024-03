La dura embestida de un sindicalista contra una medida clave de Javier Milei

Los frentes de batallas abiertos por el presidente Javier Milei son múltiples y crecen los reclamos de los diferentes sectores que se sienten perjudicados por las medidas oficiales.

Uno de los temas que será foco de conflicto generalizado en los próximos días ya tiene sus primeros escarceos. Se trata del plan del Gobierno nacional de volver a incorporar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias para que más trabajadores estén alcanzados con este tributo.

Es decir, dar marcha atrás con la medida que había implementado el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en septiembre pasado, cuando dispuso que quedaran fuera de este gravamen.

Esta idea está relacionada con la reapertura de negociaciones que el presidente impulsa con las provincias para el denominado “Pacto de Mayo", ya que es un impuesto coparticipable.

Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el presidente llamó a firma un pacto con los gobernadores basado en puntos centrales para la economía.

En este contexto, el secretario Gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), Martín Morales, cuestionó al mandatario y apuntó contra las medidas del Gobierno adoptadas desde que asumió el poder.

Hay que tener en cuenta que durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei arremetió además contra los gremios y en especial contra la reelección de los dirigentes sindicales.

Disparidad de fuerzas

“Con todo este discurso anti casta, lo que tiene que entender la gente del pueblo y los trabajadores en sí, es que no son medidas para la casta, sino que es un ajuste al salario y que apunta a meterse, controlar y manejar la organización de los trabajadores”, dijo el dirigente.

“¿A quién se le ocurre que un trabajador, solo y sin apoyo, vaya a negociar mejores condiciones y logre algo superior que en el conjunto?”, cuestionó el secretario gremial. Y aclaró: “Es el mismo discurso de la libertad que siempre vendió Milei, que vos vas a poder negociar tus condiciones, tu salario, y sí, suena lindo, pero en la práctica estás en desventaja, en desventaja de fuerza. El trabajador queda negociando solo, con necesidades y contra las grandes empresas que tienen todo el tiempo y dinero para aguantar”.

“Como gremio nosotros podemos tener unas buenas negociaciones y unas buenas condiciones laborales en cuanto al convenio y salario, porque tenemos el respaldo de 4.000 trabajadores, 4.000 familias aceiteras y 17 fábricas, entonces cuando negociamos y empieza la puja por salario o por condiciones, nosotros nos damos vuelta y tenemos toda esa fuerza para compensar”, amplió Morales.

El sector de los aceiteros es uno de los que mejores acuerdos alcanzó en la discusión paritaria y llevó el salario mínimo a cerca de $1.000.000 desde enero pasado. Trabajadores aceiteros tienen un salario mínimo de un millón de pesos.

Sobre la suba del Impuesto a las Ganancias, el dirigente gremial sostuvo que “es una vergüenza lo que hace”, y rememoró: “Todos recordamos a este señor Milei votando y diciendo que estaba a favor de quitar Ganancias porque está a favor a bajar los impuestos, y que él se corta el brazo antes de agregar un impuesto. Cae muy mal, le saca muchísima credibilidad al señor presidente porque, parece que está de moda prometer cosas en campaña y después hago lo que quiero”.

La pulseada que se viene

“Los aceiteros vamos a dar batalla, no tenemos otra opción”, resumió Morales, a la vez que remarcó: “Si el Gobierno o las provincias no quieren ceder, y bueno, se tendrán que hacer cargo las fábricas, iremos por ésa, pero no podemos volver a poner este impuesto atroz, injusto al bolsillo de los trabajadores”.

La unidad de los trabajadores aceiteros, con el trabajo conjunto entre el SOEA San Lorenzo y Federación, sostiene una política de negociaciones paritarias basada en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, los salarios de la actividad se mantienen equilibrados con la inflación acumulada e intentan no perder capacidad adquisitiva.

Sobre esto, Morales reconoció: “Vamos a tener que hacer un análisis profundo porque hoy nos encontramos con el problema de que el Gobierno no está diciendo la verdad con el IPC del INDEC. Yo personalmente lo cuestiono mucho desde el 20,6% informado en enero, y ahora están hablando que va a rondar un 15% y cualquiera de nosotros, de los trabajadores, ciudadanos, del pueblo que fue todo el mes a la verdulería, a la carnicería y demás, sabe que está muy por encima de ese valor”.