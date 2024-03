La recaudación, el enemigo silencioso que amenaza el "mecano fiscal" de Javier Milei

En febrero, Javier Milei volverá a mostrarle a la sociedad el que, hasta ahora, es su principal logro de su gestión económica. El segundo mes del año también arrojó un equilibrio fiscal, con lo que el libertario consiguió dos meses completos sin emitir moneda. Al menos para cubrir más gastos que ingresos. Sin embargo, un enemigo silencioso amenaza con afectar seriamente su mecano fiscal.

La recaudación impositiva, la segunda pata de un equilibrio entre ingresos y egresos (la otra es, obviamente, el gasto público), no sólo no reacciona, sino que además comenzó en febrero a jugar seriamente en contra de Milei y su promesa de terminar el año con superávit. Y, de continuar la tendencia en los próximos meses (por lo menos en marzo se continuará la merma recaudatoria), Milei deberá hacer uso de más motosierra y licuadora activa para continuar con la senda del equilibrio. Lo que implicaría, profundizar aún más la recesión.

Según lo anunciado el viernes pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la recaudación de Recursos Tributarios alcanzó $ 7.249.314 millones, con una variación interanual de 240,9%. Corrigiendo por una inflación de 254% a enero (último dato oficial disponible), la caída porcentual fue de más de diez puntos. Sin embargo, como se espera que la inflación en febrero registre un 15% promedio, la distancia contra el mismo mes del 2023 será porcentualmente de aproximadamente un 260%, con lo que la diferencia podría superar los 20 puntos porcentuales.

La misma tendencia se repetiría en marzo, con lo que el primer trimestre del año arrojaría un resultado negativo para la recaudación tributaria de 30% en promedio. Ese mismo nivel debería ser el ajuste en los gastos para continuar con la epopeya fiscal Milei jura que se cumplirá.

La recaudación de febrero muestra claramente la situación recesiva de la economía real. Según la iformación suminstrada por AFIP0, los ingresos vinculados a la actividad económica (mercado interno y situación laboral) quedaron muy por debajo de la tasa de inflación: subieron 220,8% y 194,4%, respectivamente, siempre respecto de un año antes. Teniendo en cuenta una inflación de 250%, se muestra la caída en la recaudación vinculada con la actividad económica.

Para analizar con más detenimiento la caída, es mejor tomar la situación generada en el primer bimestre del año. Los datos de enero- febrero de 2024, muestran que se registró la peor performance recaudatoria de los últimos 9 años.

Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) "considerando la recaudación tributaria nacional total del primer bimestre de los últimos 9 años, el bimestre de 2024 se ubica en el último lugar. Al excluir los tributos vinculados con el comercio exterior, el resultado se repite".

Menciona el instituto dirigido por el economista Nadín Argañaraz, que "en el segundo mes del 2024, la recaudación tributaria nacional habría disminuido un 11% real respecto a febrero de 2023. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la caída sería del 19%".

El análisis se complica aún más al analizar las fuentes de ingresos del mes pasado. Menciona Argañaraz que "es importante recordar que en febrero la colocación del bono BOPREAL generó recaudación extra en el impuesto PAIS. Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería la del impuesto a los combustibles, que lo habría hecho en un 69,8% real interanual, seguido por Bienes Personales con 66,2% y Ganancias con 38,6%.

Los tributos que más habrían aumentado en términos reales serían impuesto PAIS con 303%, seguido por derechos de exportación con 50,9% y derechos de importación y tasa de estadística con 6,6%. Por su parte, la recaudación de IVA habría aumentado un 1,8%".

Hay que tener en cuenta que la diferencia entre recaudación impositiva real y la inflación, es una de las variables que más tiene en cuenta el Fondo Monetario Internacional (FMI) para medir el éxito de un plan económico, o las dudas que este esté generando. Más en el caso argentino, donde el organismo que maneja Kristalina Georgieva tiene particular interés en el análisis de esta comparación.

La visión crítica del FMI la sufrieron Martín Guzmán y Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández, y también ahora Luis "Toto" Caputo. En el caso del actual elenco económico, el poner sobre la mesa un equilibrio fiscal durante el primer bimestre, debería ser un resultado lo suficientemente sólido como para aventar dudas y críticas desde el organismo financiero internacional.

Sin embargo, la propia número dos del FMI, Gita Gopinath, habló en su estadía de hace 10 días en Buenos Aires de la necesidad de cuidar la solvencia fiscal, pero con medidas de solidez estratégica y estructural. La economista norteamericana de origen indio mencionó que ejecutar un ajuste fiscal es positivo y aplaudible en cuanto a la velocidad que le imprime el dúo Milei- Caputo, pero se mostró algo crítica en cuanto a las medidas sobre las que se basa el logro, fundamentalmente en el sostenimiento del superávit en el largo plazo.

Mencionó Gopinath que la evolución de la recaudación tan por debajo del índice de inflación, no es una buena señal. Sin embargo, fue indulgente en el corto plazo. En todo caso, coincidieron las partes negociadoras, habrá que esperar a que el plan de ajuste de Milei comience a dar resultados en cuanto a la baja de la inflación, algo que ocurriría desde mayo o junio, para luego chequear si hay reacción (o no) en la comparación entre la recaudación y el alza de precios. Si esto no ocurriera, saben tanto Milei como el FMI, habrá que continuar con el ajuste. Porque como afirma el libertario, el equilibrio es innegociable.