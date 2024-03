Pese al optimismo de Javier Milei, economistas dicen que la inflación no está bajando

Tras el pico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, la inflación comenzó un camino descendente. En las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre la desaceleración de precios. De hecho, el Gobierno lo usa como sinónimo de bajar la inflación, y aseguran se volverá a un dígito en el corto plazo.

En diálogo con MDZ, especialistas alertaron que no es una tendencia firme, y que por delante aún quedan elevados niveles de inflación. Además, analizaron qué está pasando con los precios en marzo.

¿Desaceleración de precios?

Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, se refirió a las versiones que hablan de una baja de la inflación, y explicó que la situación no es tal, sino que, los precios crecen más lento.

En lo que va del mes, alimentos subió más de un 11%.

"Lo que estamos viendo es un proceso de aceleración inflacionaria. Alguien podrá decir bueno, hay una desaceleración de diciembre para acá, pero no es así. Hay que tener en cuenta que estamos con un 13,2% en el segmento minorista, inflaciones que están en torno a 275% o 300% interanual y creciendo en los próximos meses", sostuvo el especialista.

Y añadió: "Está claro que no estamos hablando de un proceso de desinflación, sino, en todo caso, de un proceso en el que los picos inflacionarios se moderan levemente para llegar a meses de inflaciones muy altas, pero menos altas que en los picos. Todavía no hay una perspectiva de una desaceleración inflacionaria sustentable, sostenida, consistente. Y ése es el problema de la economía argentina".

Inflación de marzo: qué pasa con los precios

Los especialistas consultados coincidieron en que pese a que marzo no va a subir tanto como se estimaba en un principio, la perspectiva no es de una desaceleración rápida ni mucho menos, sino más bien de un sostenimiento de niveles altos de inflación intermensual. Se espera que el IPC de marzo no continúe a la baja, y, por el contrario, sea levemente superior a febrero.

Desde la consultora LCG, expresaron: "No somos optimistas respecto a una marcada baja de la inflación en marzo. El Relevamiento de Precios de los Alimentos que hacemos marca una estabilización en niveles altos. Las primeras dos semanas del mes cerraron con un promedio de 3% semanal, y el promedio mensual se estaciona en torno a 11,5%. Podría dar cuenta de un freno en la convergencia".

"Por otro lado, este mes volverán a incidir subas en regulados (combustibles, colegios, prepagas, etc.) y estacionales jugarán en contra. Pero más allá de esto, seguimos teniendo dudas de cuán sostenible es el nivel de tipo de cambio. En mayo, frente a la liquidación de exportaciones, es posible que la misma especulación propicie un valor del dólar mayor (eventualmente se retome el camino de un dólar propio para determinados productos). Y eso tendrá también impacto en precios. Por lo pronto, precios contenidos por la fuerte recesión tiene un costo social que también tiene el riesgo implícito de erosionar el poder del Gobierno", analizan en el informe al cual tuvo acceso MDZ.

Kalos observó que, por ahora, hay un amesetamiento relativo de los precios: "Hay algunos factores estacionales que están jugando para que la inflación no siga bajando. Por ejemplo, en marzo, la educación, todo lo que es insumos para la escuela tiende a subir mucho, en cambio, sí están jugando a favor, otras cuestiones como es la composición de aumentos en tarifas de agua, de electricidad y de gas, incluso de algún transporte público en una provincia que venía proponiendo el gobierno de Milei, y que ahora quedan pospuestos por unos meses". Una eventual suba en el precio del transporte acelerará aún más la inflación.

Camilo Tiscornia, director de C&T, sostuvo: "Marzo siempre es un mes complicado a priori. Así y todo, cuando uno ve rubros no estacionales (colegios y tarifas), se ve una moderación de precios respecto de febrero. Entonces, nosotros, en el relevamiento que hacemos, detectamos que la inflación núcleo -que no considera los precios regulados y estacionales- está en la tercera semana, más o menos un poco abajo del 10% respecto de la tercera semana de febrero".

Inflación en el corto plazo

Respecto a qué puede pasar en el corto plazo con la inflación, Tiscornia detalló dos variables a tener en cuenta y que pueden generar, en mayor o menor medida, que haya una suba generalizada de precios:

El ritmo de aumento de los precios que todavía están atrasados: uno de los puntos que más presiona sobre la inflación es el aumento de tarifas. Si bien por el momento están frenadas, continuarán por el camino de la actualización.

"Como marzo ya es un mes cargado con educación y el arrastre de la electricidad de febrero, el Gobierno decidió postergar lo del gas para no cargar tanto e ir a abril, que es un poco más tranquilo en materia de inflación. Yo creo que están regulando un poco con eso, pero el ajuste en los subsidios tiene que venir porque es la clave para sostener después el ajuste fiscal", dijo el economista en diálogo con MDZ. El tipo de cambio se mantiene estable, pero se espera que se actualice a mayor ritmo.

El movimiento del tipo de cambio. En este sentido, Tiscornia analizó que hay buena liquidación de divisas del campo, por lo que, en principio, los dólares deberían mantenerse tranquilos.

"No quiere decir que se vaya a seguir moviendo igual de lento que hasta ahora, que es el 2%. Creo que en algún momento esto se va a tener que mover más rápido, pero, por ahora, hay margen para que se mueva acotadamente. Entonces, eso ayuda a que la baja de la inflación se mantenga", explicó.

"Más allá del cortísimo plazo que está gobernado por estas cosas, la clave es el déficit fiscal. Ésa es la clave para que a la larga la inflación pueda seguir bajando", agregó el economista y director de C&T.

En conclusión, lo que no ajusta Milei hoy para evitar que el IPC se dispare, se ejecutará en abril y mayo, por lo que, la defensa oficialista de que la inflación bajando sería incorrecta. Lo que sí es cierto es que los precios aumentan más lentamente.