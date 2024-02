Javier Milei insiste y anuncia a cuánto está Argentina de llegar a la dolarización

El presidente Javier Milei anticipó que se encuentra próximo a concretar sus ideas de dolarización al sostener que está a un 85,7 de poder concretarlo.

Para eso, reveló que hace falta "limpiar" el balance del Banco Central (BCRA) e impulsar una reforma financiera.

"Estamos a un 85,7 de chances de poder dolarizar. Si terminamos de limpiar los pasivos financieros y hacemos la reforma del sistema financiera instantánea ya podríamos dolarizar, pero como no es instantánea no podemos", señaló el mandatario en declaraciones radiales.

Según reveló, el Gobierno estima que limpiará el balance del BCRA para mitad de año. "La dolarización siempre es a dólar de mercado. Cuando vos dolarizás, te quedás sin política monetaria por eso tenés que adaptar el sistema financiero porque no tenés prestamista en última instancia", subrayó.

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario planteó que los niveles inflacionarios responden a la política de emisión del Gobierno. "El efecto en precios tarda 18 meses. Hace 18 meses atrás estaba el kirchnerismo. Esta perdida de poder adquisitivo del dinero no es culpa mía, solo vine a corregirlo", se escudó.

Sigue la puja con las provincias

La tensión entre el Gobierno y los mandatarios provinciales no afloja, y por el contrario, no para de escalar. Uno de los primeros problemas de esta relación se debe al ajuste que están sufriendo las provincias al no tener más que el goteo oficial que el Gobierno les pasa, sin las transferencias discrecionales y, desde ahora, sin financiamiento para la obra pública, educación o subsidios al transporte.

Consulado por Radio La Red, el presidente confirmó que el vinculo entre interior y Nación "siempre fue igual" y que la política es "déficit cero, hay que ajustar".

Hay tres puntos, urgentes para los mandatarios provinciales, que Javier Milei aclaró: "La educación tienen que pagarla con la propia". Y agregó: "Dejen de hacer recitales a beneficio y paguen a los docentes, en vez de contratar artistas para hacer propaganda política y atacar espacios de distintas ideas, que se dediquen a hacer política seria. Esta lleno de artistas que cobran del Estado en distintas provincias". Lo último se debe a la polémica con una de las cantantes pop más famosos de la Argentina, Lali Espósito, a quien el presidente la rotuló como "Lali Depósito" por haber dado en las gestiones anteriores recitales "gratuitos" al público pero por los cuales recibió dinero.