El riesgo país vuelve a bajar y tiene el menor valor desde septiembre de 2018

El índice de riesgo país, medido por el banco JP Morgan, se ubicó en 628 puntos básicos, lo que implica una baja de 22 puntos o 3,38%, lo que lo ubica en el nivel más bajo desde septiembre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando cotizó en 611 puntos.

En la medición histórica desde la crisis del 2001, el índice se mantuvo en valores altos, con un pico mínimo de 236 puntos en diciembre de 2006 en la era Kirchner, y de 342 puntos en octubre de 2017 durante el gobierno de Macri, y con un récord de 7184 puntos en julio de 2002, y el más reciente de 4255 en marzo de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, días después de haberse declarado la pandemia mundial por Covid-19.

La nueva baja en el indicador se conoce horas después de que se publicara un informe de la consultora Aurum que señala que el Gobierno argentino cuenta con el 82% de los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda en dólares con acreedores privados en 2025, en base a datos del Banco Central.

Shutterstock

Los vencimientos totales se estiman en casi US$ 7.000 millones, de los cuales US$ 5.700 ya están depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA. El total de compromisos de deuda para 2025 se aproxima a los US$ 15.000 millones, de los cuales un tercio deberá pagarse en los primeros meses del año.

El índice de riesgo país navegó durante todo este año cuesta abajo y alcanzó su pico el 9 de enero de este año cuando llegó a 2102 puntos.