Los que quedan afuera del plan económico de Javier Milei y una pregunta clave

Ya casi termina el año y, en las vísperas de Navidad, Carlos Burgueño analizó la situación económica del país después del ajuste y la comparó a épocas anteriores de la historia para plantear una pregunta fundamental.

El ajuste económico y los aumentos de tarifas junto con la reducción de subsidios impactan negativamente en el bolsillo de los argentinos. Además, la inflación, aunque reducida junto con las dificultades para planificar a futuro siguen siendo grandes problemas para los argentinos. En términos macroeconómicos el país efectivamente se está recuperando, "pero esto es para pocos. Hay mucha gente afuera de la fiesta", destacó el especialista.

Uno de los problemas principales: "La falta de competitividad de las empresas argentinas". En ese sentido, no es un problema el gasto del Estado "porque no nos la estamos gastando a la guita. Acá no hay déficit fiscal. Hay superávit comercial y si vos mirás para adelante te vienen más dólares, no menos". Esa es la principal diferencia a situaciones parecidas que transitó el país antes. "Acá no se están imprimiendo pesos Mientras haya equilibrio fiscal, la situación se puede manejar".

Como el superávit es fundamental, hay varios pilares que tener en cuenta. "Es cierto que no hay plata". Entonces, Burgueño plantea una pregunta clave: "¿A quién protegemos? A todos no podemos proteger". Intentar lograr eso fue, para el especialista, "el mayor error del populismo: Proteger a todos con medidas macro".

"¿A quién protegemos? A todos no se puede. Partamos de esa base" El gran dilema se centra en si se debe proteger a las pymes, a los sectores más pobres o a las industrias clave como los textiles, celulares o alimentos. "¿Protejo dando créditos o protejo cerrando la economía?" Sobre los sectores menos beneficiados: "¿Cómo protejo a los pobres? ¿Atiendo a las madres solteras? ¿En qué invierto? ¿Tecnologías o infraestructura? ¿A qué jubilados protejo?", cuestionó.

A todo esto se le suma la fuerte presión impositiva, "una cuestión común a todos junto a que los costos son altos también", mencionó. "Lo positivo es que hemos vuelto a hablar de todo esto. Ya no es solo una cuestión de cómo defenderse de la inflación. Ahora el problema es que no podemos competir. Lo importante es buscar la solución a eso".