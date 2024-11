RIGI: el Gobierno evalúa seis proyectos que suman un total de US$7.820 millones

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consiguió por el momento la adhesión de seis proyectos que en total suman 7.820 millones de dólares en inversiones para el país; así lo informó el Gobierno nacional. Las iniciativas se encuentran, por el momento, en la etapa de evaluación, que realiza el Ministerio de Economía.

En el marco del reporte que da el jefe de Gabinete ante el Congreso de la Nación, Guillermo Francos precisó el dato y sostuvo que, una vez aprobados los planes presentados, se hará una estimación de los montos que podrían llegar a comprometerse hasta la finalización del régimen. Aclaró que "los beneficios que se otorguen dependen de la cantidad y tipo de adhesiones" que se aprueben.

En el informe que presentó el funcionario se detallaron cuáles fueron las provincias que se sumaron al sistema. Por el momento, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán aceptaron formar parte del programa que pretende fomentar la inversión.

En cuanto al costo fiscal, Francos aseguró que los proyectos que resulten aprobados dentro del marco del RIGI no suponen un impacto en la recaudación, por cuanto "resultarán inversiones incrementales que no habrían sucedido de no haberse sancionado la ley de incentivo a las grandes inversiones".

Una vez regulado el funcionamiento, el régimen consiguió operatividad y las solicitudes empezaron a llegar por medio de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). De esta manera, entre finales de octubre y los primeros días de noviembre el Ministerio de Economía recibió las primeras propuestas.

La recepción de las primeras inversiones se dio tras la reglamentación de la operatividad del RIGI que oficializó el Ejecutivo hace un mes, permitiendo que las empresas puedan empezar a postular sus proyectos de inversión a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). A partir de la presentación, el Ejecutivo tiene 45 días para evaluar el proyecto y definir su aprobación.

Proyectos presentados

Unas de las primeras iniciativas en sumarse al programa propuesto por el Gobierno nacional fue el proyecto "Parque Solar El Quemado y Anexos" ubicado en Mendoza. La solicitud fue presentada por Luz del Campo S.A. el 25/10/2024. Se trata de un desarrollo solar fotovoltaico que prevé una capacidad instalada de 305 MW.

La compañía Sucursal Dedicada de Galán Litio SA. registró el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) que se ubicaría en la provincia de Catamarca. Esta empresa planifica la producción de cloruro de litio de alta calidad.

Por su parte, Minas Argentinas SA también presentó un plan. Se trata de la operadora de la Mina Gualcamayo y se convirtió en la primera empresa con base en San Juan en adherirse formalmente. Además, es la que mayor monto de dinero comprometió dentro del RIGI con una propuesta por US$1.000 millones.

Otra apuesta al litio vino de la mano de la firma Posco Argentina SAU. En esta oportunidad, el proyecto Sal de Oro en Salta consiste en la construcción de dos complejos: uno de extracción con una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de fosfato de litio y otro de industrialización donde se procesaría la materia prima obtenida y se produciría hidróxido de litio de grado batería.

Esta iniciativa prevé una segunda etapa en la que se construiría una planta única destinada a la generación de carbonato de litio (Li2CO3). La capacidad aproximada será de 23.000 toneladas al año con grado técnico.

YPF no quiso quedarse afuera e impulsó un proyecto en Vaca Muerta Sur, en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol. Además, se agregó la participación de Chevron y Shell.

La inversión inicial sería de US$2.500 millones, pero podría llegar a los US$3.000 millones. La idea principal consiste en la construcción de infraestructura que permita que Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años.

Por último, el proyecto de Licuefacción de Gas Natural Southern Energy fue propuesto por Pan American Energy (PAE) y Golar LNG. La compañía propone la instalación de una barcaza en el Golfo de San Matías, Río Negro destinada a la producción de Gas Natural Licuado (GNL).