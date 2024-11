El Tesoro le compró US$2.800 millones al BCRA para pagar deuda

El Tesoro Nacional compró la semana pasada US$ 2.812 millones al Banco Central para el pago del capital de los bonos con vencimiento en enero de 2025. De esta forma, las reservas netas computadas el viernes pasado, quedaron en un negativo de US$ 8.613 millones, según la operadora Portfolio Personal (PPI)

No obstante, ayer se acreditó en las arcas del BCRA un crédito del BID, por lo que las reservas brutas crecieron. En la jornada de este miércoles las reservas brutas internacionales crecieron US$ 156 millones respecto del día hábil anterior y llegaron hasta los US$ 31.636 millones. Las entidad adquirió un neto de US$ 11 millones en el Mercado de Cambios (MULC) con lo que en lo que va de noviembre acumuló compras por US$1.611 millones.

En tanto, el riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, finalizó la jornada sin cambios y cerró en 755 puntos.

Walter Moreno/MDZ

El dólar blue, por su parte, terminó el día con una leve baja del 0,4% en la cotización al venderse a $1.120. El Contado con Liquidación, por su parte, mejoró 0,2% y se vendió en $1.107 y el MEP cerró en $1.074, sin cambios.

Por su parte, el dólar mayorista completó la jornada con un valor de $1.009, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 200 millones, en futuros MAE de U$S 440 millones y en el Rofex de US$ 648 millones.

Párrafo aparte merece la brecha cambiaria que continúa en franca caída. En la comparación entre el mayorista y el blue se ubicó en 11%. En la medición contra el dólar minorista oficial (sin recargos) en 8,1%.

El Merval volvió a la senda positiva, luego de un día de toma de ganancias y el promedio subió 1,2%. De esta forma y llegó a 2.230.803 puntos, con cotizaciones fuertes en Cresud con una suba del 5,38%, Banco Macro con 3,3% y Loma Negra con una mejora del 2,56%.En el mes el panel de acciones argentinas mejoró un 20,7% y en el año un 140%.