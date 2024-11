Revalorización de las empresas argentinas: cuáles son las más beneficiadas

Vientos favorables parecen empezar a soplar para el sector empresarial gracias a las políticas económicas de la gestión de Javier Milei. A los datos de la inflación, la disminución de la brecha cambiaria, los resultados de la regularización de activos y los indicios de una recuperación macroeconómica, se le suma la revalorización de las compañías que conforman el panel líder del Merval que alcanzaron -en conjunto- los 61.309 millones de dólares.

El índice de acciones argentinas cotizó en US$1.822 la semana pasada. Este dato implica un nuevo máximo nominal que no se alcanzaba desde hace siete años. Para el ecosistema de empresas que se posicionan en Bolsa, la continuidad de esta tendencia en alza podría conseguir máximos históricos.

Estos números de revaluación implican un crecimiento del 129,95%, si tomamos en cuenta el valor que tenían estas 21 firmas en noviembre de 2023. En aquel momento, el grupo de empresas estaba valuado en US$26.662 millones. Así se desprende de un reporte realizado por Cocos Capital para el diario La Nación.

“La revalorización de la Bolsa en más de US$30.000 millones es un indicador de la mayor confianza de los inversores en las perspectivas económicas del país. Este incremento tiene el potencial de impactar positivamente en la economía real”, explicó Tobías Sánchez, research analyst de Cocos Capital.

Cuáles fueron las beneficiadas y a cuáles perjudicó la gestión

La buena noticia no impactó de forma homogénea a todas las compañías argentinas. Entre los sectores que mayor crecimiento registraron se puede señalar al rubro bancario y que trabaja con energía. Dentro de la ola de revalorización de sus acciones, la petrolera YPF alcanzó los US$8.499 millones, un incremento del 195,23%.

Aunque, según los analistas, la cima del podio fue para los bancos. “El Grupo Financiero Galicia vale US$6402 millones más que el 17 de noviembre del año pasado (+331,09%); Banco Macro se revalorizó en US$3810 millones (+291,24); BBVA sumó US$2402 millones (+271,21%); y Banco Supervielle, unos US$761 millones (+377,4%)”, destacó el informe de Cocos Capital.

Las empresas prestadoras de servicios públicos, que fueron beneficiadas con la liberación de tarifas, también registraron un buen año. Transportadora de Gas del Sur se revaluó en US$2552 millones, una suba del 158,31%. Por su parte, Edenor ascendió a los US$1041 millones en capitalización de mercado, creció el 190,33% y Transportadora de Gas del Norte obtuvo un incremento del 266,89% con una revalorización de de US$1069 millones.

Distinto fue el escenario para las compañías que dependen del valor del dólar. La disminución de la brecha cambiaria afectó a Aluar que se achicó en US$817 millones, registrando una caída del 27,72%. Ternium, por su parte, cotizó en US$1007 millones; el 23,39% menos que en 2023.

Si bien el Merval subió 90,8% en dólares en el año y un 71% en tres meses, todavía hay reservas netas negativas en el Banco Central y aun no se ha conseguido salir del cepo cambiario. "Eso genera desafíos. Por eso, pensar que no va a haber volatilidad en el futuro, me parece demasiado optimista”, afirmó Juan José Vázquez, head of research de Cohen Aliados Financieros a La Nación.

Mejora el humor de empresarios que operan dentro del país

Los indicios promisorios sobre la economía que fue consiguiendo el gobierno de Javier Milei en las últimas semanas, también impactaron favorablemente en el ánimo de los empresarios que operan en el país. Si bien los ejecutivos consideran que la situación es grave, son optimistas y proyectan un acomodamiento de las condiciones a futuro.

Este informe, que se elabora en Argentina desde 2006, recaba la opinión y sensaciones de CEOs, gerentes generales y dueños de empresa; en esta oportunidad los consultados obtenidos surgieron de la consulta a 352 referentes del sector.

Esta sensación de positivismo se reflejó en los resultados que obtuvo el Índice de Confianza Empresaria Vistage, que registró un 113 puntos durante el tercer trimestre de 2024; 15 más de los obtenidos en periodo anterior.

Entre los datos a destacar, se puede mencionar que el 80% de los empresarios consultados reconoció que considera que la economía irá mejorando durante los próximos 12 meses. El 66% de ellos, además, tiene la esperanza de que aumente el volumen de sus productos en el mismo plazo.

Otro dato importante que los empresarios tuvieron en cuenta en la valoración de la situación económica, fue la oportunidad de incrementar sus dotaciones de personal. El 48% de los ejecutivos se mostró confiado de que la cantidad de empleados será mayor en los próximos 12 meses.