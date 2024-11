Las declaraciones del vicepresidente del Banco Central sobre la salida del cepo

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, participó del 18° encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y aseguró en su discurso que el gobierno de Javier Milei está trabajando en mejorar las condiciones para terminar con las restricciones a la compra de dólares de forma óptima y efectiva.

"No demoramos el levantamiento del cepo por preocupación o falta de convicción, sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo", subrayó el funcionario.

Según el vicepresidente del BCRA, es fundamental realizar una transición y cimentar un sector bancario fuerte. "Usamos este tiempo para eliminar bits y puts que eran contingencias extraordinarias. También se está reconstituyendo el respaldo de los depósitos. Esto es clave, hacerlo antes de entusiasmarse con levantar las restricciones cambiarias", explicó.

Werning insistió con la necesidad de modificar las formas en las que operan los bancos. Según sus palabras, resulta difícil instalar un régimen cambiario “normal” en un sistema bancario que no lo es. También recalcó que la circulación de liquidez mediante instrumentos del Banco Central permite que las tasas de interés sean fundamentales en el equilibrio monetario.

En cuanto al mercado cambiario, el funcionario destacó la importancia de la intervención del Estado y sostuvo que se trata de una medida eficaz para fijar expectativas y hacer descender la brecha cambiaria. Además, aseguró que estas medidas no resultan dañinas para las reservas internacionales.

"En julio comenzamos a esterilizar con dólares y la brecha cambiaria cayó. Es decir, que quitamos pesos y eso dejó de presionar en la brecha. Los futuros del dólar también comenzaron a caer a niveles cercanos al crawl. Esto lo hicimos porque estábamos convencidos de que los fundamentos estaban", agregó.

Los datos sobre inflación también son alentadores

El vicepresidente del BCRA celebró los resultados positivos que está logrando el gobierno de Milei en “la lucha contra la inflación”. Además, aseguró que las dudas respecto de la inercia en el aumento de los precios al consumidor se trataban de “miedos infundados” y señaló que en el mercado está descontando una inflación por debajo del 2% anual.

Hizo referencia a los pisos del IPC que se creía que no podrían quebrarse y dijo: “No estaban en 10%, no estaban en 8%, no estaban en 6%, no estaban en 4% y no están en 3%. Creo que este proceso ayuda a tomar en cuenta de que salimos de un régimen económico que nos vivía inculcando miedos", sostuvo.

"La recesión más larga de las últimas cuatro décadas nos preocupaba, pero hoy estamos dejando atrás esa recesión. Empezamos una fase de crecimiento. Estamos viendo un empleo registrado que ya está creciendo", concluyó con optimismo Werning