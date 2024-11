Una mala para Milei, ya cerraron más de 16.500 pymes en lo que va del año

Mientras los expertos y referentes de la política discuten sobre los supuestos puntos de reactivación de la actividad económica, surgió un dato que puso en duda la posición del Gobierno de Javier Milei. Ya son 16.500 las pymes las que cerraron en el país en lo que va del año, según información que dejó trascender el Frente Productivo Nacional.

La crisis que atraviesa el sector de las pequeñas y medianas empresas tiene en su origen la situación de recesión, el aumento de los servicios y la caída del consumo interno que aún resuena en el escenario de la economía. La situación es compleja y se suma a los datos sobre el cierre de 10.000 kioscos que se dio a conocer la semana pasada.

Otro dato que profundiza la sensación de preocupación en el rubro es la pérdida de 160.000 puestos de trabajo. El panorama se dificulta aún más si se tiene en cuenta que el dólar poco competitivo dificulta las posibilidades de exportar sus productos; lo que pone a las pymes al borde de su subsistencia.

Las voces de alerta resuenan desde varios puntos, desde la Asociación de Empresario y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) también resaltan la situación apremiante. Aseguran que la segunda mitad del año ha sido dura para este tipo de emprendimientos y que ya son 6.500 las que dejaron de operar.

La contracción de la demanda interna subsiste y aparece como el condimento fundamental para configurar la situación de crisis dentro del sector. La Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME) estimó una caída del 13,2%, una cifra que aplaca la sensación de reactivación de la economía que pregona Javier Milei.

Las expectativas del sector también en caída libre

Los ánimos en el entorno de las pequeñas y medianas empresas no son para nada tan alentadores como las expectativas del Gobierno. Los empresarios no ven una salida de la recesión y estiman que la situación no muestra indicios de mejora. El 84,2% de ellos considera que la depresión seguirá en picada, según la Encuesta Radar, realizada por el ENAC.

“En particular un 73,6% de los empresarios considera que el ajuste lo están pagando pymes y trabajadores lo que representa una decepción de las principales promesas presidenciales”, afirmó el informe elaborado por el ENAC.

Los números sobre el consumo de productos de primera necesidad surgen marcando un contraste con los datos de la macroeconomía que dieron vueltas por los medios durante los últimos días. Las pymes no son ajenas a esta situación, el 51% de los encuestados por CAME considera que la principal barrera para el crecimiento para este tipo de sociedades sigue siendo la falta de ventas.

El informe también reflejó que los resultados positivos en el tercer trimestre del año sólo alcanzó el 40,3% de los emprendimientos. Además, solo el 34,1% consiguió obtener ganancias durante este periodo. Esta modesta recuperación refleja la situación de un sector que sigue luchando por sostenerse en un entorno adverso, pero que aún no vislumbra un cambio sustancial.