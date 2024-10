Blanqueo de capitales, el ancla del Gobierno para que los bonos no caigan

En medio de un convulsionado mercado a nivel internacional, Argentina logra mantenerse parada, e incluso tener una buena performance. Dato no menor es que mientras caían los bonos de los mercados emergentes, los títulos argentinos subían gracias a la confianza que generan los dólares ingresados al país gracias al blanqueo de capitales.

Cómo operararon los mercados

Todo lo que pase en Wall Street genera un efecto dominó en las bolsas del resto del mundo. Luego de conocerse la cifra de empleo de Estados Unidos, la tasa de bonos estadounidenses a 10 años tocó el 4% por primera vez en dos meses. Este buen rendimiento hizo que los inversores se inclinen por este instrumento y los dólares viajen a mercados seguros en lugar de mercados emergentes.

Es decir, caen los activos de países "en desarrollo", como Argentina. Sin embargo, el blanqueo de capitales fue el ancla para que si los bonos soberanos cotizaran al alza, pese a la caída de las acciones tanto en la Bolsa de Buenos Aires como de Nueva York. Las más afectadas fueron las entidades bancarias con bajas generalizadas que rozaron el 5%.

El dólar blue y los financieros vienen operando a la baja.

En este sentido, el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini, al que Infobae tuvo acceso, señaló que “en el plano internacional la semana inicia con el crudo manteniéndose firme y acumulando en lo que va del mes un alza del 12,4%. Esto sumado a los sólidos datos de empleo que dejó el final de la semana anterior en Estados Unidos, imprimen más presión alcista a los rendimientos de bonos del tesoro golpeando a la deuda de países emergentes. Notablemente la deuda soberana local en moneda extranjera logró sortear nuevamente los avatares del contexto internacional”.

Sobre los negocios en el MLC, el reporte también analizó que “el volumen de operaciones cayó a 185 millones de dólares y gracias a una demanda que se achicó levemente desde los U$S 191 millones de la rueda anterior a U$S 184 millones, el BCRA logró terminar sin ventas informando un saldo neto positivo de 1 millón de dólares. Por ahora, es solo una rueda con volumen reducido, pero habrá que prestar atención a la evolución de la oferta en MLC ya que difícilmente la demanda tenga mucho más para bajar. Los futuros del dólar volvieron a ajustar con predominio de rojos pero que no fueron suficientes para que las implícitas sigan cayendo ante un tipo de cambio que apenas varió al 0,68% efectivo mensual y dejaron subas marginales”.

Pre market

El dólar blue abrirá este martes a $1.155 para la compra y $1.185 para la venta. En tanto, el dólar MEP lo hará en $1.184 y el contado con liquidación a $1.117.

El tipo de cambio mayorista es de $ 975,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 18%. El valor del billete en el Banco Nación es de $ 995 y en el promedio de los bancos es de $1008,70

El Banco Central compró US$ 1 millón y en el mes sumó US$ 392 millones. Así, las reservas brutas se ubican en US$ 28.563 millones.