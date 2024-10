Preocupación en las empresas por la pérdida de talento clave: razones y desafíos

Las empresas se enfrentan al desafío de mantener a su personal, es decir, que sus empleados o colaboradores los elijan y se sientan motivados a trabajar en la compañía de la cual forman parte. La retención de talento en un entorno laboral altamente competitivo es una creciente preocupación y el gran escollo que tienen a resolver.

Para hacer frente a esta situación, las organizaciones están adoptando diversas estrategias. Se les ha vuelto fundamental encontrar maneras efectivas de mantener a sus colaboradores más valiosos y evitar la fuga de talento no deseada, que pueda impactar en el rendimiento y la productividad del negocio.

Según el relevamiento de la consultora de Recursos Humanos, "HuCap", el 48% de las empresas ha tenido pérdida de personal y recursos clave en el último año.

Las empresas enfatizan no solo en la necesidad de atraer talento, sino también en desarrollarlo y retenerlo a largo plazo.

Profundizando en los motivos, desde Recursos Humanos mencionan principalmente: salarios más competitivos; mayor flexi­bilidad, personas que se fueron a vivir al exterior, búsque­da de equilibro entre la vida laboral y personal (esquemas de compensación total más atractivos con fuerte impac­to de las prácticas de Work Life Balance). En algunos casos, en posiciones de nuevas tecnologías principalmente, por pago del salario (o parte) en dólares.

"El paradigma cambió. Hoy para retener a los mejores talentos se ponen en juego todos los aspectos de la compensación total que los colaboradores perciben. No basta con que la organización tenga un esquema sala­rial competitivo. Si bien el salario es el factor motivacio­nal por excelencia y más en contextos de alta inflación, los colaboradores ponen en la balanza los beneficios y todo lo relacionado con las prácticas de Work Life Ba­lance", explica Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

"En primer lugar aparecen los esquemas de trabajo (si son presenciales, híbridos o remotos), que en rea­lidad ya no son considerados un beneficio en sí mismo, sino que son la 'forma de trabajo de la compañía'. Sin embargo, tiene mu­cho peso en las decisiones de los postulantes a la hora de analizar efectivamente una propuesta, así como el tipo de proyectos y desafíos, capacitaciones que se brin­dan y hasta las estructuras y niveles de autonomía", agrega la experta de Hucap.

El problema de retener al talento

En este marco, un el 58% de las empresas consultadas afirman contar con el personal clave identificado, mientras que del 42% restante, un 3% manifiesta que no los tienen identificados y un 39% indica que, si bien no los tienen identifica­dos formalmente, sí existen y la dirección de Recursos Humanos los conoce, pero no por mecanismos formales.

A la hora de cubrir las posiciones necesarias, el 32% de las empresas señala que tiene dificultad para encontrar el talento necesario; un 59% afirma que tiene dificultad sólo para posiciones muy específicas de tecnología y un 9% manifiesta que no tiene dificultad alguna.

"Para evitar la rotación no deseada, las empresas co­mienzan a focalizar no solamente en los beneficios y prácticas de Work Life Balance, sino también en forta­lecer su marca empleadora y todos aquellos aspectos que hacen a la experiencia del colaborador (EX), desde el primer momento de contacto con la empresa y que ayuden en la construcción de una cultura del “nosotros” que atraiga y retenga a los colaboradores", comenta Terlizzi.

Fuente: consultora HuCap.

En este contexto, las empresas realizan diversas acciones para mejorar la atracción y retención del talento, entre las que se destacan las acciones de capacitación selectiva (80 menciones); las acciones específicas alineadas con el desarrollo de líderes (79 menciones), las acciones específicas alineadas con los planes de carrera (65 menciones), las acciones específicas alineadas con la mejora del clima organizacional (53 menciones).

Fuente: consultora HuCap.

"En esta línea, el liderazgo hoy también juega un rol clave. Las personas no abandonan a las empresas, abando­nan a sus jefes, esto es algo que ha sucedido históri­camente. Hoy en día el papel de los líderes, incluso acorde al momento y contexto que nos encontramos atravesando, juega un rol crucial. Son la prin­cipal referencia de la cultura de la empresa, algo que también se pone muy en juego a la hora de elegir una propuesta", concluye la CEO de Hucap.