Salarios vs. inflación: cuáles son las proyecciones empresariales para este año y el que viene

En tiempos de bolsillos flacos, las empresas tratan de retener el talento y acoplarse a la realidad que presiona al argentino de a pie. En este contexto, se dio a conocer la última edición de la encuesta de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA) de Mercer, consultora global en recursos humanos, y se reveló que el presupuesto anual de aumentos a salarios 2024 aprobados para el mercado general presenta una leve disminución en línea con la baja de la inflación.

Salarios 2024 y 2025

Para el año en curso, los incrementos salariales aprobados para 2024 muestran una disminución, situándose en un 148%, lo que representa una caída de 6 puntos respecto al informe de agosto. Si se compara con los últimos datos del Indec, la inflación acumulada hasta agosto fue del 94,8% y se espera terminar el año en torno al 110%. Por lo que, en la comparativa sería un buen dato.

Sin embargo, cabe destacar que, se trata de una proyección promedio. Y que, hay una importante cantidad de empresas que otorgaron aumentos salariales por debajo de este nivel.

Fuente: Encuesta de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina.

En lo que respecta al año que viene, según detalló Mercer, la mayoría de las empresas no ha cerrado aún su presupuesto salarial y lo revisan de forma continua. De hecho, el 85% de las organizaciones no han definido todavía su previsión para 2025 y las que lo han hecho, proyectan un 59% de incremento salarial para 2025. En este contexto, no se perciben diferencias entre los incrementos estimados pendientes de aprobación y los ya aprobados.

Panorama macroeconómico actual

Continúa la incertidumbre en el mercado: desde abril el incremento general de salarios sigue por encima de la inflación acumulada durante el mismo período (enero-agosto de 2024).

Fuente: Encuesta de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina.

"Las compañías con casa matriz en Argentina han reaccionado con mayor agilidad al contexto actual en comparación con las subsidiarias de multinacionales. Ante las expectativas de una baja en la inflación, las empresas nacionales ajustaron sus presupuestos de incrementos a la baja más rápidamente, situándose las proyecciones a fin de 2024 en un 8% por debajo de las subsidiarias", subrayó Mercedes Bernardi, gerente SR de Desarrollo de Nuevos Negocios en Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

Expectativas de inflación y ajustes

La proyección de inflación privada ha disminuido significativamente, ubicándose en 134% (Latin Focus – agosto 2024), mientras que la proyección de inflación de las empresas se sitúa en 140%. En cuanto a los ajustes salariales, otorgarlos cada dos meses sigue siendo la opción predominante entre las empresas, en tanto un 15% de las compañías decide trasladar el 100% de la inflación y no toma en cuenta el mercado para definir los aumentos.

Fuente: Encuesta de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina.

"Si bien este año el salario muestra signos de recuperación, aún no llega a recomponerse la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Puntualmente, con respecto al pago del bono por desempeño 2023, un 48% de las empresas manifestó haber hecho alguna acción especial para mantener, aunque sea en parte, el poder adquisitivo de los valores abonados en 2024 o bien adelantar su pago total o parcialmente", cerró Bernardi.