Salarios: qué pasó y cómo evolucionarán en lo que resta del año

Los salarios son la gran discusión que atraviesa a la inflación y en general se dice que algo no es caro sino que la mayoría de los argentinos no pueden pagarlo debido al brutal retraso de los sueldos. La baja en el consumo y la casi nula recuperación del mercado interno es una muestra de esta situación. En este marco, no todos los trabajadores se encuentran en la misma situación ya que –más allá de las actividades- están los informales, los que están bajo paritaria y los fuera de convenio, entre otras opciones.

Sobre estos últimos se enfoca la encuesta salarial de la consultora Perfil Humano que analiza diversas variables del mercado laboral. Entre otros puntos, busca saber los porcentajes de aumentos otorgados hasta el momento, lo que piensan hacer las empresas hacia adelante así como establece sueldos de referencia en distintas actividades y tipos de beneficios más extendidos en las distintas compañías.

Con el objetivo de analizar y comparar los salarios de puestos directivos, gerenciales, jefaturas y analistas de las diferentes empresas de Cuyo, la encuesta se divide entre empresas grandes y pymes. A las primeras las ubica entre los que poseen más de 200 empleados y las menores por debajo de ese número. En la encuesta realizada para el segundo semestre, se achica un poco la brecha entre unas y otras.

Fuente: Perfil Humano

Es decir que con el amesetamiento de la inflación en torno al 4%, las pymes pudieron acercarse un poco más al aumento de salarios por encima del aumento general de precios. Así, entre enero y julio de 2024, el 45% de las empresas grandes dieron un incremento por encima de la inflación. En tanto, el 33% de las pymes lograron acercase al 87% de la inflación acumulada durante ese lapso.

Las pymes por detrás

En este marco, Gastón Kovalenko, director junto a Lorena Henríquez de la consultora Perfil Humano, destacó que se ha ido achicando la diferencia de lo que ha podido ajustar las pymes y las grandes. Sin embargo, aclaró que, a pesar de la mejora de la tendencia, todavía las chicas van por detrás. “Las firmas mayores han podido ponerse más a tono con la suba de precios”, apuntó el profesional.

La mayoría de las actualizaciones se realizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec o del incremento de paritarias de quienes están por convenio en dicha empresa. Pese al achicamiento de la brecha, la encuesta refleja lo sucedido durante el año y no lo que pasó antes. Es que es más variable la recuperación del salario en función de todo lo perdido en 2023 y –fuertemente entre diciembre y enero.

Aquí en líneas generales los sueldos siguen rezagados y aunque ha podido acompañar esta inflación menos agresiva, todavía pierden en poder adquisitivo. José Vargas, economista de la consultora Evaluecon coincidió en la diferencia entre pymes y grandes al tiempo que relativizó la posibilidad de recuperación real con relación al año pasado. “Hay una gran diferencia entre un sector y otro”, apuntó.

Fuente: Perfil Humano

El economista agregó que en lo que va del año y en general las grandes empresas lograron empardar la inflación para sus mandos medios y altos, algo que recién comenzó a verse después del primer trimestre. “La situación de las pymes es mucho más compleja porque todavía juegan con una diferencia económica negativa y no han logrado recuperarse”, sostuvo Vargas. De este modo, los incrementos salariales le son más costosos.

Lo que viene

En línea con la estabilización de la inflación en torno al 4%, la encuesta de Perfil Humano mostró que para agosto casi ninguna compañía realizaría incrementos. Los que lo harían sumarían un máximo de 10%. De este modo, y un poco a tono con la incertidumbre que todavía prevalece, la mayoría no pudo arriesgar un porcentaje total de incremento para todo 2024.

Aunque hay empresas que sí lo han establecido, la dispersión es muy grande para establecer una referencia. En este combo, es probable que juegue el incremento del desempleo que creció en Mendoza un punto y medio entre el primer y el segundo trimestre de 2024. Según la última encuesta del Indec, pasó de 4,8% a 6,1% por lo que 7.000 mendocinos más están desempleados.

En este marco, según la encuesta de Perfil Humano volvieron a disminuir las expectativas de contratación. De este modo, mientras las perspectivas sobre este punto eran más optimistas a inicio de año, se han ido apagando con el tiempo. Si bien es cierto que ninguna declaró prever despidos en grandes cantidades, tampoco estimaron una mejora de las condiciones que los incite a tomar empleados. De este modo, el 47,5% de las compañías no contratarán personal en lo que resta del año.