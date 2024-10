Veranito financiero: acciones para arriba y dólar para abajo

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes en el Mercado de Cambios y sumó US$ 193 millones con lo que completó 22 jornadas consecutivas en positivo. En los últimos días del blanqueo, la entidad totaliza compras por US$1.353 millones en el mes de octubre.

Llas reservas internacionales alcanzaron a US$29.666 millones, unos US$ 298 millones más que lo registrado ayer. En el año van US$ 6.583 millones.La mayor oferta de divisas provocó nuevas bajas en el el dólar blue, que cedió 2,05% para terminar en $1.195. Los financieros se mantuvieron en la misma línea que el día anterior. El Contado con Liquidación bajó volvió a terminar en $1.154 y el MEP mejoró 0,4% para finalizar en $1.138.

Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

El dólar mayorista, en tanto, completó la jornada con un valor de $989, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 321,6 millones, en futuros MAE de US$ 80 millones y en el Rofex de US$ 676 millones. La brecha cambiaria se ubicó en el 20,9%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval ganó este viernes un 1,3% en promedio, tras ubicarse en 1.875.993,05 puntos.

El riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, cedió al comienzo de la jornada por debajo de los 900 puntos, pero hacia el final del día repuntó y cotizó en 933 puntos, con una suba del 2,08%. Lo mismo sucedió con los bonos, que tras arrancar con ganancias, completaron la jornada con bajas en casi todas las opciones, con números que rondaron el 2% en promedio. Entre los más operados destacan AL30 que perdió 2,01%; AL35 -1,27%; AL 41 -0,82% y GD 30 -1,73.