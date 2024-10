Con una inversión de US$ 400 mil, un popular restaurante suma su tercer local en Mendoza

Una de las cadenas de restaurantes de comida oriental más extendidos del país sumó su tercera sucursal en Mendoza. Para ampliar su presencia en la provincia, la firma desembolsó una inversión de US$ 400.000 para ubicarse en uno de los nuevos polos gastronómicos que se ubica en Luján de Cuyo.

Se trata de SushiClub, que hace unos días oficializó la apertura de su nuevo local en Vistapueblo Ciudad, el complejo ubicado en el límite entre Chacras de Coria y Carrodilla. Este espacio se suma a los dos que la franquicia de comida japonesa ya tenía en la Ciudad de Mendoza.

La nueva sucursal ofrece el mismo menú que ha hecho famosa a la cadena, con una amplia selección de rolls, sashimi y platos calientes, elaborados con ingredientes frescos y de la más alta calidad. En cuanto a la carta de vinos, su gastronomía está fuertemente ligada al área de los blancos, rosados, naranjos y espumantes.

El nuevo local se ubica en Vistapueblo Ciudad. Foto: SushiClub Mendoza

La inversión en este nuevo SushiClub fue de US$ 400 mil con el local llave en mano, listo para abrir. Pero esta no será la última apertura de la marca en la provincia. El masterplan de la franquicia para Mendoza prevé ocho puntos de venta. Los próximos cinco serán con modalidad take away para abastecer con sus productos a todo el Gran Mendoza.

Marcelo Videla, responsable de la franquicia en San Juan y Mendoza, expresó: “Con gran compromiso y orgullo presentamos en un lugar privilegiado esta tercera sucursal. Buscamos sostener los más altos parámetros de calidad y atención de servicio. Este nuevo local representa para nosotros una apuesta más para los mendocinos y suma nuevas oportunidades de expansión ya que contamos con 90 cubiertos totales (interior y terrazas del complejo). Deseamos que quienes nos visiten puedan degustar nuestros platos más populares y aprender más sobre nuestra filosofía culinaria ya que somos referentes de la cocina japonesa en el país”.

Una marca en expansión

SushiClub es una cadena de restaurantes de sushi fundada en 2001 en Argentina y representa la franquicia más importante de Latinoamérica. Tiene presencia en seis países con más de 60 locales, tres de los cuales están en Mendoza con la opción de restaurante, delivery, take away y eventos.

Marcelo Videla, responsable de la franquicia en San Juan y Mendoza. Foto: SushiClub Mendoza

La marca sigue creciendo alrededor del mundo. Recientemente abrió sus puertas en Málaga buscando extenderse por toda la Costa del Sol y en Miami, donde el masterplan contempla el desarrollo de 10 locales.

Un nuevo local de la franquicia desembarcará también en los próximos días en Casa Costanera, Vitacura, una de las zonas más renombradas de Chile.