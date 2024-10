Cuánto impactó el blanqueo en la venta de inmuebles y en el optimismo para 2025

La llegada de los primeros dólares del blanqueo y la relativa tendencia bajista del blue de las últimas semanas, es seguida de cerca tanto en inmobiliarias como en inversores. La actividad de este mercado viene de varios meses en los que se está consolidando una notoria mejora.

Está claro que el 2024 está siendo un año con importantes cambios en el sector, después de varios años de retroceso.

La derogación de la polémica Ley de Alquileres, que regía desde mediados del 2020, fue la primera señal positiva.

La oferta de inmuebles en locación viene creciendo a partir de que muchos propietarios sacaran sus unidades de la venta y los sumaran al segmento de alquiler.

Posteriormente, la reaparición del crédito hipotecario, que le están dando un mayor impulso a esa tendencia.

El número de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires –el mercado más representativo del país- viene en aumento y está en el mayor nivel de los últimos seis años.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) auguran un panorama alentador para lo que queda del año y el 2025, en base a los últimos datos de actividad.

“La expectativa para los próximos meses es muy buena, siempre y cuando la recuperación de la macroeconomía se consolide. Los números que venimos teniendo de escrituras son récord de los últimos años. Tuvimos el mejor julio desde 2017, con un crecimiento de 47% contra el año pasado y 16% contra junio”, explicó a MDZ Iván Ginevra, presidente de la entidad.

“Si tomamos los primeros siete meses del año, con 25.000 escrituras, el período anterior mejor había sido en 2018. Estamos en números muy buenos. Igualmente, hay mucho para crecer. Por ejemplo, en 2007 hubo 40.000 escrituras en los primeros siete meses del año y en 1998 hubo 42.000”, agregó.

El directivo remarcó que para seguir creciendo y llegar al pico de actividad de esos años se tiene que dar una serie de condiciones.

“Si logramos que los créditos hipotecarios crezcan, más allá de lo que ya hay, los números de escrituras y los valores de los inmuebles van a tener un fuerte incremento. Este es el punto donde está puesto el foco del mercado inmobiliario para el año que viene, además de que se mantenga la estabilidad macroeconómica. Con ese escenario, mayor disponibilidad de crédito y la baja de la inflación, el 2025 va a ser el mejor de los últimos 10 años como mínimo”, señaló Ginevra.

En cuanto al blanqueo, el directivo señaló que “sirvió en el corto plazo para generar un impulso a la demanda de inversión, poniendo en circulación activos no declarados que, si no fuera por esto, estarían bajo el colchón. La respuesta fue positiva, especialmente a las obras desde pozo. No dio vuelta al mercado. El éxito del mercado dependerá de esos otros factores, El blanqueo ayudó, pero no es la solución definitiva”, explicó el titular de la CIA.

Según un estudio elaborado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, el precio de venta de los inmuebles publicados en CABA tuvo un incremento de 8,4% respecto a agosto del 2023. La mediana del precio del metro cuadrado de departamentos en marzo fue de US$2.424. Si bien el valor sigue siendo bajo respecto a precios históricos, el dato que se destaca es que es el valor más alto en 31 meses. Hay que remontarse a enero del 2022 para encontrar un precio mayor.