La inédita medida que tomará Donald Trump con los dólares por los 250 años de Estados Unidos

El presidente de Donald Trump tendrá su firma en los billetes de dólar que se emitirán en el marco de los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos , previsto para el próximo 4 de julio. La decisión marca un hecho inédito para un mandatario en funciones.

Se trata de la primera vez que un presidente en ejercicio estampa su rúbrica en la moneda estadounidense. La medida forma parte de una serie de iniciativas conmemorativas impulsadas por el Gobierno para celebrar el hito histórico.

En paralelo, también avanza un proyecto para incluir el rostro de Trump en una moneda, lo que ya generó cuestionamientos desde sectores demócratas.

El ex senador Brandon Beach celebró la iniciativa en redes sociales: “se trata de un hecho sin precedentes en la historia, y simboliza que el liderazgo y la dedicación del presidente a nuestra gran nación tendrá un impacto duradero”.

El rol del Tesoro en la iniciativa

Junto a la firma presidencial también aparecerá la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió la medida como parte del reconocimiento institucional.

“No hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país” que este tipo de homenaje, afirmó.

Críticas y debate político

La iniciativa abrió un nuevo frente de discusión en la política estadounidense, con cuestionamientos desde la oposición por el alcance simbólico de incluir la firma —y eventualmente la imagen— de un presidente en funciones en elementos oficiales de circulación masiva.