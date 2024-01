Ganar en dólares desde Argentina: lo que tenés que saber para trabajar para el exterior

Si hay algo que popularizó la pandemia de coronavirus fue el trabajo remoto. Las posibilidades tecnológicas hicieron que el home office ganara terreno en numerosas actividades, de los más diversos rubros. En un contexto inflacionario como el de Argentina, además, el deseo de un empleo a distancia también va de la mano del beneficio que supone un salario en monedas como

el dólar o el euro.

El fenómeno del trabajo remoto sitúa a Buenos Aires entre las ciudades más atractivas para contrataciones digitales, consolidándose como un epicentro de talento. El crecimiento sostenido de esta tendencia puede advertirse, por ejemplo, en los datos de un informe de Bumeran que asegura que más de la mitad de los argentinos prefiere trabajar para el exterior, en lugar de optar por el mercado local.

Buenos Aires es una de las ciudades más atractivas para contrataciones digitales. Foto: MDZ.

Entre los beneficios que suelen mencionar quienes acceden a este tipo de empleos se destacan la ventaja económica (entre 25 y 100 dólares por hora), el significativo desarrollo laboral y la flexibilidad horaria. Los más jóvenes parecen ser quienes más a gusto se sienten con esta modalidad, ya que –entre otras cosas- les permite crecer profesionalmente y obtener moneda extranjera sin tener que emigrar, pero cada vez más se suman trabajadores de una edad mayor que cuentan con una experiencia que es

mucho más remunerada en el exterior.

Sin embargo, es habitual que estas personas no estén familiarizadas con los términos empresariales internacionales, principalmente las abreviaturas provenientes del inglés. En ese contexto, Sylvia Johnson, la especialista de la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea Preply, destacó una serie de expresiones y siglas que todo trabajador remoto debe saber. Es imprescindible conocer los siguientes términos:

ASAP “as soon as posible” o “tan pronto como sea posible”

Es una expresión muy utilizada en el ambiente de trabajo. La especialista remarca que “cuando te llega un correo electrónico con un ‘ASAP’ al final o en el encabezado significa que hay que hacer rápidamente la tarea especificada”. Llegue como llegue, el mensaje en cuestión requiere de una contestación lo antes posible. La otra persona tiene urgencia por saber algo.

Un empleo a distancia también va de la mano de un salario en dólares. Foto: MDZ.

FYI “For your information”

Es el acrónimo por excelencia usado en correos de trabajo, “para tu información”. Alguien quiere que sepas algo. No requiere

respuesta. Implícitamente te están diciendo que sólo quieren que conozcas más detalles acerca de eso. Johnson resalta que “en el caso de los correos electrónicos suelen ir encabezados por el “FYI” y un correo que se envía con la información que quieren que sepamos”. En algunos sitios también es usado “JTLYK” (just to let you know -solo para que lo sepas).

BTW “By the way”

Significa “a propósito”, “por cierto” y “hablando de eso”, siendo bastante común en mensajes de texto para acortar el tiempo de teclear. Se utiliza cuando se está hablando sobre un tema concreto y se quiere añadir algo que tiene relación con eso que se está hablando. “El acrónimo ‘BTW’ se puede utilizar para iniciar o cerrar una conversación. Incluso se puede usar durante el diálogo y luego seguir con el tema principal” detalla Sylvia. ‘BTW’ proviene del idioma inglés que se utiliza en los chats de varias redes sociales.

IDK “I don’t know”

Esta expresión apareció en el diccionario urbano en 2003, que tiene la forma abreviada de “no sé” como definición. Hoy, la expresión se usa en círculos de habla francesa, pero también en todo el mundo. Posteriormente, con la creación de la mensajería instantánea, se hizo accesible para todos. Es muy fácil de adoptar con el mensaje para ahorrar tiempo. La experta en idiomas explica que “es una palabra estándar que se ha incrustado en la jerga de SMS durante mucho tiempo”. La escritura de "IDK" no es fija, mantiene su significado, independientemente de la ortografía.

JIC “Just in case”

Hoy en día trabajamos con más de un proyecto sobre la mesa y los objetivos propuestos son variados y se van modificando sobre la marcha. La tecnología se mueve rápidamente y las empresas tratan de seguirla. Es por ello que siempre tienen que tener un plan B para posibles eventualidades que surjan durante este proceso.

TBA “To be announced”

Esta expresión significa “por anunciarse”. Es un término utilizado como marcador de posición de manera muy amplia para indicar que a pesar de que algo está programado o previsto que suceda, un aspecto particular de eso sigue siendo a convenir.

BRB “Be right back” – “vuelvo enseguida”

El término "BRB" suele emplearse en chats de WhatsApp o Facebook, donde se busca dar aviso a los demás sobre tu ausencia en un momento determinado. "Se originó en los chats de Internet de 1990 cuando las personas no tenían forma de establecer un estado de "fuera de línea", siendo una forma básica de comunicar que estarías fuera del chat por un breve tiempo" dice Johnson.

