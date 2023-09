Los DT de las empresas: quiénes son los coach que ayudan a las mejores pymes de Argentina

MEdA –Mejores Empresas de Argentina- es un programa impulsado por Deloitte en conjunto con Santander y UCEMA, y busca premiar a las pymes con mejores prácticas en un proceso de mejora continua. Está abierta la convocatoria para las firmas que quieran participar de la tercera edición del concurso que busca convocar a cada vez más compañías.

Las empresas interesadas tienen tiempo hasta el 11 de octubre para hacerlo, de forma gratuita, a través del formulario en el sitio web (https://mejoresempresasdelatinoamerica.com/MEdA).

Es una gran oportunidad para que las compañías pasen por un proceso de introspección a 360 grados, que analiza a fondo el negocio y brinda a todos sus participantes –de manera totalmente gratuita- feedback para identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora.

En ese proceso se destaca, además, la figura del coach, que se le asigna a cada participante y que lo acompaña en ese camino de autoevaluación.

Felicitas Iturbe, Líder de Proyecto en Banca Pyme del Banco Santander, participó como coach en la edición 2022 de MEdA y recuerda esa experiencia como “muy enriquecedora”. Los expertos como Iturbe participan pro bono del proceso y ayudan a las empresas en las primeras etapas del programa, en especial en lo que refiere a completar el cuestionario que después presentarán para ser evaluados.

“Las empresas tienen que contar su caso para que un comité lo evalúe, por eso para mí fue muy importante ayudarlos en su storytelling y que tuvieran un hilo conductor. Es muy lindo cómo fluye el trabajo, ese ir y venir de dudas y consultas. Obviamente, cada empresa conoce su negocio y el rol tiene que ser de acompañar. Que no se sientan solos en su proceso”, describe Iturbe.

El proceso

Tras completar el formulario, se pasa a la evaluación de los casos para luego seleccionar a las empresas ganadoras. “Lo que tiene de rico y distinto a otros premios es que todas las empresas participantes reciben un informe de retroalimentación que brinda una devolución completa sobre la empresa. Más allá del galardón, tenés este espíritu de mejora continua que viene de tres marcas importantes como Deloitte, Santander y UCEMA”, explica la coach que el año pasado trabajó con Pura Frutta, una de las firmas que luego resultaron ganadoras.

Desde UCEMA, Sergio Nardini, director del Centro de Emprendedores de la universidad, tuvo su primera experiencia como coach el año pasado, de la mano de otras dos empresas que fueron premiadas: Megatech y Megatlon.

“Me encanta ayudar a mejorar las empresas, tener feedback, profesionalizarse, entender por dónde pasan los dolores. Me gusta el modelo que propone MEdA, la apertura, y las compañías que lo respaldan. Por eso me sumé. Y vi muy interesante como modelo de buenas prácticas, con todo un soporte y una metodología por detrás”, explica sobre su experiencia a la hora de incorporarse al programa.

Los coaches juegan un rol de director técnico de las compañías para que salgan listas a la cancha. “Este año lo voy a volver a hacer. Me gusta trabajar con pasión y le meto garra. Sentir que podés ayudar a una empresa tiene mucho que ver con mi propósito. Estoy convencido de que el cambio viene de la mano de personas con perfil emprendedor y construir empresas que tienen impacto”, reflexiona.

Y agrega: “Es muy lindo cómo reciben el feedback: los líderes tienen compromiso, humildad y ven las devoluciones como materia prima para poder avanzar. Me sorprendió positivamente el profesionalismo de empresas nacionales comprometidas con la mejora, el nivel del management, ganas de aprender y capitalizar mejoras”.

Ida y vuelta

En el proceso se dan devoluciones de muy alto impacto: son profundas, en cada uno de los ejes donde hay mejora hay mucha información que las organizaciones reciben, al margen de que resulten ganadoras o no. “Porque lo que no se mide, no se gestiona. Después charlamos sobre los resultados y damos recomendaciones. Cada coach le pone su impronta”, resalta Nardini.

El experto recomienda que las empresas participen para poder acceder a la posibilidad de ser evaluadas por profesionales que tengan una mirada diferente. “Es la oportunidad de tener una suerte de consultoría sin costo. Es la oportunidad para ver en qué estado estás. Y, por otro lado, empezar la escalera de la mejora: tal vez un año no ganas, pero ese material si lo capitalizas vas a tener otra chance. Y en un mundo tan volátil y cambiante, tener una red profesional que te contenga y que puedas seguir construyendo networking tiene muchos beneficios.

Virginia Ciuffo, gerente Regional de Legales para el Marketplace Cono Sur de Deloitte, también fue coach voluntaria. También trabajó con Megatlon. “Está bueno tener muchas reuniones con ellos, conversar, entender sus expectativas y acompañarlos en eso. Damos esa visión de alguien que ve todo por primera vez”, explica.

Ciuffo también anima a que las empresas participen: “El programa es totalmente sin costo: acompaña y retroalimenta a la compañía generando un diagnóstico integral y le permite mejorar su desempeño en el mercado. Y también trae otros beneficios, los más importantes tienen que ver con el fortalecimiento y posicionamiento de la marca, las relaciones que van a tener con otras empresas y un sentido de orgullo entre los empleados”.

Este año, la profesional va a participar de nuevo. “Como coach sos un punto de contacto. Generás un networking muy lindo. Te contactan cuando necesitan algo para que los puedas ayudar. Me encantó la experiencia y voy a seguir participando mientras lo quieran. A mí me gusta mucho la parte de poder ayudar a identificar fortalezas y áreas de oportunidad, me encanta agilizar procesos y verificar riesgos y ahí ayudo mucho”, concluye.