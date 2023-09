El nuevo proyecto de Ganancias y otras medidas electoralistas que dejan de lado a los autónomos

El proyecto de ley ya ingresó al Congreso, para debatirse en la comisión de Presupuesto y Hacienda, y trae varias novedades. En un acto masivo con la presencia de las agrupaciones obreras, Sergio Massa anunció que a partir del 1 de octubre los trabajadores que ganen hasta $1.770.000 mensuales brutos, no pagarán Ganancias y que quienes deberán hacerlo serán solo los considerados “de altos ingresos”.

El proyecto cuenta con nueve artículos, y su finalidad principal es eliminar la gravabilidad del impuesto a las Ganancias que pesa sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones.

Para ello define una categoría de mayores ingresos, y los grava en un régimen de impuesto cedular. En su art. 6, define a la categoría de mayores ingresos y estipula que quienes los obtengan, tendrán derecho a deducir, únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma de ciento ochenta (180) salarios mínimo, vital y móvil (SMVM) anuales.

Además, se incorpora una escala progresiva con alícuota de entre el 27% y el 35%, para estos ingresos. Y establece un mecanismo de actualización que considera el valor del SMVM al inicio del año en enero y luego actualizado al 1 de julio de cada año fiscal. De esta manera, las retenciones practicadas durante el primer semestre se ajustarán teniendo en cuenta el valor del SMVM vigente a julio.

Tal como plantea el texto del proyecto, “solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”.

Además, indica que eso “redundará en la eliminación de las distorsiones generadas por el cómputo de las deducciones personales y generales que obligan a los asalariados, jubilados y pensionados a estar pendientes de cuestiones administrativas relacionadas con la determinación del impuesto y, respecto de los empleadores, les significará una menor carga operativa atento a que se verificará una disminución del costo de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En Argentina, el impuesto a las Ganancias es uno los tributos más progresivos, y por ello es importante generar medidas para corregir sus distorsiones en razón de la verdadera capacidad contributiva de los sujetos alcanzados, teniendo en cuenta el efecto nocivo que produce la inflación en este cálculo.

Mientras todo esto se discute, es evidente que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se acelera. Lo que se plantea es que, frente a montos desactualizados de deducciones engorrosas, que conllevan una carga operativa adicional y que contribuyen a las desigualdades en el impuesto, que incluso se otorgaron para ciertos sectores productivos, se opta por otorgar una deducción única, clara y para todos, que no implique presentar formularios adicionales y que tenga un mecanismo de actualización pautado.

No se puede negar que significa un alivio para los trabajadores, el problema está en el financiamiento de esta medida, que se teme será con emisión monetaria, lo que generará mayor inflación en una especie de círculo vicioso. No requiere mucho análisis entender que se trata de una medida vinculada con las próximas elecciones, que sirve para cargar a la oposición con la responsabilidad de no haberla aprobado si van por la negativa, o bien, con la necesidad de salir a financiar el déficit fiscal que provocará, obligándolos a una baja del gasto para no caer en emisión.

Este miércoles pasado, Sergio Massa además anunció nuevas medidas relacionadas con la devolución del IVA a través del programa “Compre sin IVA”, por medio del cual, jubilados, pensionados, monotributistas de todas las categorías, empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 SMVM, destinatarios de la AUH y trabajadores de casas de particulares podrán acceder a la devolución de hasta un 21% de las compras con tarjeta de débito, que será devuelto a las 48 horas de realizada la compra y con un tope actual de hasta veintitrés mil pesos mensuales.

Sin embargo, una vez más, cabe preguntarse qué sucede con los autónomos que en definitiva son los generadores de empleo, y que, a través de los distintos anuncios, han sido siempre relegados y no beneficiados. Los montos a partir de los cuales pagan Ganancias son irrisorios, en razón del contexto inflacionario y debido a la falta de actualización rápidamente quedan incluidos en las alícuotas más altas de la escala. El ministro de Economía solo anunció que están evaluando medidas para aliviarlos, quedamos a la espera de los anuncios prometidos.

*Andrés Nicastro es contador y socio de Lisicki, Litvin & Asociados.

*Noelia Roggerone Saso, magister y gerente de impuestos en el mismo estudio