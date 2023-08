El Banco Central cortó la racha compradora: qué puede pasar con las reservas

Tras el salto cambiario del martes en el que el dólar blue sumó nada menos que 10 pesos en una sola rueda, el mercado cambiario informal se mantuvo estable en $555 en la punta compradora y $560 en la vendedora.

Pero el dato de la jornada fue el fuerte incremento del Contado con Liquidación (CCL) que quedó en $543,90 para la compra y $569,73 para la venta, registrando un salto de 1,30% en la rueda de este miércoles.

Pese a ello, el dato más relevante es que luego de siete ruedas seguidas con compras netas, el Banco Central se desprendió de US$99 millones, luego de asistir las demandas del mercado.

Ese resultado se alcanzó por un pago de US$ 225 millones que hizo la petrolera estatal YPF para cancelar una deuda, aunque la compañía anticipó que el viernes ingresará unos US$ 300 millones.

Otra característica del día fue que siguió la tendencia a liquidación del llamado dólar maíz, o cuarta versión del Programa de Incentivo Exportador (PIE), que este miércoles con algo más de 208,6 millones de dólares.

De esta manera, desde el 24 de julio, el programa acumula liquidaciones por US$1.356 millones, el 68% del objetivo propuesto de US$ 2000 millones. Cabe recordar que el programa, que paga $340 por dólar a los exportadores de economías regionales y maíz, estará vigente hasta el 31 de agosto.

El volumen operado en el segmento de contado US$ 625,728 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 83 millones y en el Rofex US$ 454 millones.